Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια εκτεταμένη διακοπή στο σύστημα αερομεταφορών των ΗΠΑ προκάλεσε προβλήματα σε περισσότερες από 20.000 πτήσεις, αναγκάζοντας τις αρχές να επιβάλουν πανεθνική αναστολή των αναχωρήσεων.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο η βλάβη να οφείλεται σε δρομολογητή που εγκαταστάθηκε από την εταιρεία L3Harris κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Το περιστατικό αναδεικνύει τις χρόνιες δυσκολίες στην αναβάθμιση των παλαιών τηλεπικοινωνιακών υποδομών που υποστηρίζουν τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καταβάλλει προσπάθειες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τεχνικής αστοχίας συνεχίζονται.

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Η αιτία πίσω από το μπλακ άουτ

Μια εκτεταμένη, σχεδόν πεντάωρη διακοπή λειτουργίας του αμερικανικού συστήματος αερομεταφορών, η οποία έχει προκαλέσει προβλήματα σε περισσότερες από 20.000 πτήσεις από την Παρασκευή, ενδέχεται να οφείλεται σε έναν και μόνο δρομολογητή (router) που εγκαταστάθηκε από την εταιρεία L3Harris, ανάδοχο της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν το Σάββατο.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που συνδέονται με την παλαιότητα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών που υποστηρίζουν τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ, καθώς και τις δυσκολίες που συνεπάγεται η αντικατάστασή τους, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων επικοινωνίας.

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Τα τελευταία χρόνια, τα δίκτυα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με επαναλαμβανόμενες βλάβες. Μεταξύ των περιστατικών που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνονται λανθασμένες διακοπές οπτικών ινών, τυχαία διαγραφή αρχείων, αλλά και η εμφάνιση έντονης χημικής οσμής λόγω υπερθέρμανσης και τήξης εξαρτήματος. Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι παρόμοια προβλήματα θα εξακολουθήσουν να προκύπτουν μέχρι να ολοκληρωθεί η συνολική αναβάθμιση των υποδομών.

«Ήταν ένα σύστημα της FAA που δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης περίστασης», δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι.

Ο Ντάφι είχε αναφέρει από την Παρασκευή ότι η L3Harris πραγματοποιούσε εργασίες τακτικής συντήρησης, με στόχο τη μετάβαση των τηλεπικοινωνιακών γραμμών από τα παλαιά χάλκινα καλώδια σε οπτικές ίνες, σε τουλάχιστον μία απομακρυσμένη εγκατάσταση.

Αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters ότι ενδέχεται να παρουσιάστηκαν προβλήματα σε δρομολογητές που είχαν εγκατασταθεί τόσο στο Αρκάνσας όσο και στο Τέξας.

«Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν υπήρξε ανεπάρκεια, δηλαδή αν επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος από την πλευρά του χρήστη ή του εγκαταστάτη της L3Harris ή αν εγκαταστάθηκε ελαττωματικός δρομολογητής. Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει στην αιτία της βλάβης», δήλωσε ο Ντάφι.

Σταδιακή αποκατάσταση των πτήσεων

Οι αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ αναμένεται να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα έως αργά το βράδυ της Κυριακής, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας. Όπως εκτίμησε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, η επιστροφή σε φυσιολογικούς ρυθμούς θα γίνει σταδιακά, μετά την πανεθνική αναστολή πτήσεων που προκλήθηκε από αστοχία κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

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Η έκταση της αναστάτωσης αποτυπώνεται στα στοιχεία της FlightAware. Μέχρι τις 21:35 τοπική ώρα του Σαββάτου (02:35 GMT της Κυριακής), περισσότερες από 6.400 πτήσεις είχαν ακυρωθεί και τουλάχιστον 8.000 είχαν καθυστερήσει. Την προηγούμενη ημέρα είχαν καταγραφεί περίπου 9.200 ακυρώσεις και 7.500 καθυστερήσεις, μετά την απόφαση της FAA να καθηλώσει τις αναχωρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα λόγω προβλημάτων στα συστήματα επικοινωνίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή, η FlightAware είχε καταγράψει τουλάχιστον 875 ακυρώσεις για πτήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Κυριακή.

Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για το αεροπορικό χάος



Η καθήλωση των αεροσκαφών την Παρασκευή διήρκεσε σχεδόν πέντε ώρες και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πανεθνική διακοπή αεροπορικών μετακινήσεων μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, προκαλώντας μία από τις σοβαρότερες αναταράξεις στην ιστορία των αμερικανικών αερομεταφορών.

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Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τον Λευκό Οίκο στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) την Παρασκευή. Παράλληλα, ομοσπονδιακές υπηρεσίες διερεύνησαν το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, προτού οι έρευνες επικεντρωθούν σε τεχνικό πρόβλημα που συνδέεται με την εγκατάσταση νέου δρομολογητή (router) από την εταιρεία L3Harris, ανάδοχο της FAA, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

Με πληροφορίες από: Reuters

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