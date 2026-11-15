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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν ένα εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS συγκρούστηκε με επιβατικό αεροπλάνο της Copa Airlines κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης. Την είδηση επιβεβαίωσαν οι αρμόδιες αρχές του αεροδρομίου και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Video shows damage to an aircraft following a minor ground collision involving a UPS Boeing 767 and a Copa Airlines Boeing 737 at Miami International Airport, Miami, Florida, USA. pic.twitter.com/qTPUgwtZGA Advertisement Advertisement November 15, 2026

Από τη σύγκρουση δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και εξετάστηκαν από τα πληρώματα διάσωσης της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε νοσοκομείο.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 21:15 τοπική ώρα. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της FAA, η άκρη της πτέρυγας ενός Boeing 737 της Copa Airlines, το οποίο κατευθυνόταν προς την πύλη, προσέκρουσε στο μπροστινό μέρος ενός Boeing 767 της UPS. Το τελευταίο βρισκόταν σε τροχοδρόμηση, προκειμένου να αναχωρήσει με προορισμό την Μπογκοτά της Κολομβίας.

TWO PLANES COLLIDE WHILE TAXIING AT MIAMI AIRPORT



A Copa Airlines Boeing 737 had just landed from Panama City when it collided with a UPS Boeing 767 cargo jet bound for Bogotá…No immediate word on injuries



Separately, Chicago’s O’Hare airport closed one runway to park… pic.twitter.com/iBlf1180Rt — Nabila Jamal (@nabilajamal_) November 15, 2026

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν προηγουμένως ζητήσει από το πλήρωμα της UPS να παραχωρήσει προτεραιότητα στο αεροσκάφος της Copa Airlines.

Η FAA έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Μάλιστα, σε ηχητικό απόσπασμα από τις επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου, ένας από τους πιλότους ακούγεται να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κάποιος μας χτύπησε».

NEW: UPS Boeing 767-300F collides with a Copa Airlines Boeing 737-800 during taxi at Miami Airport.



The Federal Aviation Administration said the wingtip of a Copa Airlines Boeing 737 struck the nose of a UPS Boeing 767 while both aircraft were taxiing around 9 p.m. local time.… pic.twitter.com/IRgGvRfs9A Advertisement November 15, 2026

Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν μετά το περιστατικό αποτυπώνουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στο ρύγχος ενός από τα δύο αεροσκάφη.

Παρά τη σύγκρουση, δεν καταγράφηκαν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου, καθώς οι πτήσεις διοχετεύθηκαν μέσω εναλλακτικών τροχοδρόμων.

Από την πλευρά της, η UPS επιβεβαίωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη της ενεπλάκη στο συμβάν, επισημαίνοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των εργαζομένων και του κοινού αποτελεί βασική της προτεραιότητα.

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Με πληροφορίες από: abcnews.com

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