Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν ένα εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS συγκρούστηκε με επιβατικό αεροπλάνο της Copa Airlines κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης. Την είδηση επιβεβαίωσαν οι αρμόδιες αρχές του αεροδρομίου και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).
Από τη σύγκρουση δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και εξετάστηκαν από τα πληρώματα διάσωσης της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε νοσοκομείο.
Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 21:15 τοπική ώρα. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της FAA, η άκρη της πτέρυγας ενός Boeing 737 της Copa Airlines, το οποίο κατευθυνόταν προς την πύλη, προσέκρουσε στο μπροστινό μέρος ενός Boeing 767 της UPS. Το τελευταίο βρισκόταν σε τροχοδρόμηση, προκειμένου να αναχωρήσει με προορισμό την Μπογκοτά της Κολομβίας.
Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν προηγουμένως ζητήσει από το πλήρωμα της UPS να παραχωρήσει προτεραιότητα στο αεροσκάφος της Copa Airlines.
Η FAA έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Μάλιστα, σε ηχητικό απόσπασμα από τις επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου, ένας από τους πιλότους ακούγεται να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κάποιος μας χτύπησε».
Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν μετά το περιστατικό αποτυπώνουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στο ρύγχος ενός από τα δύο αεροσκάφη.
Παρά τη σύγκρουση, δεν καταγράφηκαν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου, καθώς οι πτήσεις διοχετεύθηκαν μέσω εναλλακτικών τροχοδρόμων.
Από την πλευρά της, η UPS επιβεβαίωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη της ενεπλάκη στο συμβάν, επισημαίνοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των εργαζομένων και του κοινού αποτελεί βασική της προτεραιότητα.
Όπως όλα δείχνουν οι αναταραχές στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ συνεχίζονται…
Με πληροφορίες από: abcnews.com