Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολλοί πελάτες μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες και συναλλαγές.

Η πλατφόρμα Downdetector κατέγραψε δυσλειτουργίες σε τράπεζες όπως η Chase, η Bank of America, η Wells Fargo και η υπηρεσία Zelle.

Η Chase επιβεβαίωσε την ύπαρξη τεχνικού ζητήματος, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση και πως εργάζεται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Οι αρχές δεν έχουν προσδιορίσει ακόμη τα ακριβή αίτια των προβλημάτων ούτε το συνολικό εύρος των επιπτώσεων στους χρήστες.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια σύνδεση μεταξύ των τραπεζικών δυσλειτουργιών και της πρόσφατης διακοπής λειτουργίας στις ψηφιακές υπηρεσίες της Microsoft.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Προβλήματα στην πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους αντιμετωπίζουν αρκετοί πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς δυσλειτουργίες καταγράφονται σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Σύμφωνα με τις αναφορές χρηστών στην πλατφόρμα Downdetector.com, προβλήματα λειτουργίας εμφανίζουν οι Bank of America, Chase, J.P. Morgan, U.S. Bank, Wells Fargo, καθώς και η υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών Zelle. Οι πελάτες αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση και στη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών τους.

Advertisement

Advertisement

Η Chase επιβεβαιώνει το τεχνικό πρόβλημα

Την ύπαρξη συνεχιζόμενου προβλήματος έχει επιβεβαιώσει η Chase Bank, καθώς χιλιάδες χρήστες έχουν ήδη καταγράψει αναφορές για διακοπή ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών της στο διαδίκτυο.

Εκπρόσωπος της τράπεζας διευκρίνισε ότι πρόκειται για τεχνικό ζήτημα και όχι για περιστατικό κυβερνοεπίθεσης ή άλλη απειλή στον κυβερνοχώρο. «Εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος, ορισμένες συναλλαγές χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τον συνηθισμένο για να ολοκληρωθούν. Ωστόσο, οι πελάτες εξακολουθούν να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και στα χρήματά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Chase.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η τράπεζα εργάζεται για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας το συντομότερο δυνατό. Ορισμένοι πελάτες της Chase έλαβαν, επίσης, ενημερωτικό μήνυμα κατά την προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της, το οποίο ανέφερε: «Ορισμένες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες. Προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα».

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακριβή αίτια του προβλήματος, ενώ παραμένει άγνωστο και το πραγματικό εύρος των δυσλειτουργιών που έχουν καταγραφεί στις τραπεζικές υπηρεσίες.

Οι διακοπές στις τραπεζικές υπηρεσίες μετά το πρόβλημα στη Microsoft

Οι αναφορές για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες των αμερικανικών τραπεζών έρχονται λίγες ημέρες μετά από μια σημαντική διακοπή λειτουργίας στη Microsoft.

Το τεχνικό πρόβλημα της εταιρείας ξεκίνησε την Παρασκευή και διήρκεσε αρκετές ώρες, επηρεάζοντας μια σειρά από ευρέως χρησιμοποιούμενες ψηφιακές υπηρεσίες. Ανάμεσα σε αυτές ήταν το Outlook, το Teams, αλλά και το Copilot, ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στα δύο περιστατικά.

Με πληροφορίες από Forbes