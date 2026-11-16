Μασκ και 165.000 στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia μετά το σκάνδαλο - Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει αναθέσει στη δικηγορική εταιρεία Wachtell Lipton τη διεξαγωγή έρευνας για τη συμπεριφορά του πρώην επικεφαλής της.

Η έρευνα εστιάζει στο αν οι ενέργειες του Χουάνγκ έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή την προστασία των εταιρικών απορρήτων.

Παρά τη δημόσια υποστήριξη από παράγοντες της τεχνολογίας και τη συγκέντρωση χιλιάδων υπογραφών, η Nvidia διατηρεί την τρέχουσα στάση της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν αντιτίθεται σε μια ενδεχόμενη επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας.

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Παρά τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πιθανή επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν φαίνεται να εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο στην παρούσα φάση. Αυτό ανέφερε στο CNBC πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις στο εσωτερικό του τεχνολογικού κολοσσού.

Όπως διευκρίνισε η ίδια πηγή, προτεραιότητα του διοικητικού συμβουλίου αποτελεί αυτή τη στιγμή η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τη συμπεριφορά του Χουάνγκ, χωρίς να έχει ανοίξει συζήτηση για την επαναφορά του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

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Μάλιστα, η Nvidia έχει αναθέσει στη δικηγορική εταιρεία Wachtell Lipton την ευθύνη να συντονίσει τη σχετική έρευνα, εξετάζοντας εάν οι ενέργειες και η συμπεριφορά του πρώην CEO ενδέχεται να έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή να απείλησαν την προστασία εταιρικών απορρήτων.

Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ μετά από 33 χρόνια στην Nvidia

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τζένσεν Χουάνγκ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, της εταιρείας που είχε ιδρύσει ο ίδιος και στην οποία βρισκόταν στο τιμόνι επί 33 ολόκληρα χρόνια.

Η παραίτησή του ήρθε λίγες ημέρες μετά την παραδοχή του ότι είχε συνάψει εξωσυζυγική σχέση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Χουάνγκ διατηρούσε δεσμό με την Αλις Χουάνγκ, η οποία εργαζόταν για λογαριασμό πελάτη της Nvidia και φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, δημοσιεύματα έκαναν αναφορές και σε φερόμενες προσωπικές σχέσεις του με γυναίκες που εργάζονταν στην ίδια την Nvidia, γεγονότα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης. Το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia επανήλθε στο προσκήνιο το Σαββατοκύριακο, όταν οι Financial Times μετέδωσαν ότι ο ίδιος είχε συζητήσει μια τέτοια προοπτική με πρόσωπα από τον στενό κύκλο των συμμάχων του.

Ωστόσο, ο Μπραντ Γκέρστνερ, επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας Altimeter Capital, δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι ο Χουάνγκ δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του για να συζητήσουν το ενδεχόμενο επιστροφής του στη θέση του CEO.

Την ίδια στιγμή, αρκετές προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο της τεχνολογίας έχουν εκφράσει δημόσια την επιθυμία τους να επιστρέψει ο Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia, υποστηρίζοντας την επαναφορά του στη διοίκηση της εταιρείας.

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Οι 180.000 υπογραφές υπέρ της επιστροφής του και η παρέμβαση του Έλον Μασκ

Η υποστήριξη προς τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο δεν περιορίζεται στον επιχειρηματικό κόσμο. Διαδικτυακή πρωτοβουλία που ζητά την επιστροφή του στη διοίκηση της Nvidia έχει συγκεντρώσει περίπου 180.000 υπογραφές, ενώ ανάμεσα σε όσους εκφράζουν τη στήριξή τους βρίσκονται γνωστά ονόματα της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Μεταξύ αυτών είναι ο Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Y Combinator, Γκάρι Ταν, καθώς και ο επικεφαλής της Epic Games, Τιμ Σουίνι. Στο ζήτημα τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν τέθηκε σε κίνδυνο, και η χώρα μας είναι πλέον ισχυρότερη από ποτέ».

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Παρά τις πιέσεις και τις δημόσιες εκκλήσεις για την επαναφορά του Χουάνγκ, η θέση του διοικητικού συμβουλίου παραμένει προς το παρόν αμετάβλητη, με την έρευνα της Wachtell Lipton να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από την ηγεσία της Nvidia.