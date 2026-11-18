Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διοίκηση της Nvidia απέρριψε οριστικά το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, παρά την έντονη εκστρατεία υποστήριξης από επενδυτές και ισχυρές προσωπικότητες.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου, ενώ παράλληλα η εταιρεία αντιμετωπίζει έρευνες σχετικά με τη συμμόρφωση στις εξαγωγές τσιπ και τις εταιρικές γνωστοποιήσεις της.

Η αποχώρηση του Χουάνγκ συνδέεται με ανησυχίες για την εταιρική κουλτούρα και τις σχέσεις του με την Κίνα, γεγονός που προκάλεσε σημαντική πτώση στη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia.

Παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις και την αβεβαιότητα, η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ενώ προχώρησε στη σύσταση ειδικής επιτροπής για τον έλεγχο των εξαγωγών και των ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

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Η Nvidia κλείνει οριστικά την πόρτα σε ενδεχόμενη επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της, παρά την εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την επαναφορά του, με τη συμμετοχή εργαζομένων, επενδυτών και ισχυρών προσωπικοτήτων της τεχνολογίας. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, ξεκαθάρισε ότι η αποχώρηση του συνιδρυτή και επί δεκαετίες CEO έγινε οικειοθελώς και πως η εταιρεία δεν πρόκειται να ανακαλέσει την απόφασή της.

Η παρέμβασή του έγινε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με επενδυτές, όπου ανακοίνωσε παράλληλα ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης νέου διευθύνοντος συμβούλου, με τη συνδρομή εξειδικευμένης εταιρείας στελέχωσης. Όπως είπε, στόχος είναι η επιλογή του κατάλληλου προσώπου το συντομότερο δυνατό, χωρίς όμως να επισπευσθούν οι διαδικασίες εις βάρος της τελικής επιλογής.

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Η αποχώρηση του Χουάνγκ έχει προκαλέσει αναταράξεις στην εταιρεία, καθώς η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης και ο ίδιος αποτελούσε το πρόσωπο της εκρηκτικής ανάπτυξής της.

Η εκστρατεία για την επιστροφή του και η απάντηση του Χουάνγκ

Η πρωτοβουλία για την επιστροφή του πρώην CEO έχει συγκεντρώσει υποστήριξη από εργαζομένους, επενδυτές, συνεργάτες και πελάτες της Nvidia, ενώ θετικά έχουν τοποθετηθεί και προσωπικότητες όπως ο Έλον Μασκ και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την αποχώρησή του, δήλωσε ότι θα θεωρούσε τιμή να επιστρέψει, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο έκρινε πως μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν προς το συμφέρον της εταιρείας.

«Από την αποχώρησή μου, έχω δει ένα κύμα εκκλήσεων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες της Nvidia να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η διοίκηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να αλλάξει στάση. Η αποχώρηση του Χουάνγκ ήρθε μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική του συμπεριφορά και τις σχέσεις του, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα και την εταιρική κουλτούρα της Nvidia. Ο ίδιος φέρεται να αναγνώρισε ότι δημιούργησε προβλήματα στην εταιρεία και εξέφρασε τη μεταμέλειά του, ενώ δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την ανεξάρτητη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι σχέσεις με την Κίνα και η υπόθεση της Άλις Χουάνγκ

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκονται και οι σχέσεις του πρώην CEO με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη. Αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν τις πιθανές διασυνδέσεις της με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, καθώς και το ενδεχόμενο διαβίβασης πληροφοριών στο Πεκίνο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί οριστικά συμπεράσματα.

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Παράλληλα, η Megaspeed βρίσκεται υπό έλεγχο για πιθανή διοχέτευση προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές. Η εταιρεία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, ενώ η υπόθεση έχει εντείνει τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και τον τρόπο με τον οποίο προηγμένη τεχνολογία μπορεί να φτάσει σε κινεζικές εταιρείες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, η κόρη του Χουάνγκ, Μάντισον, η οποία εργάζεται ως διευθύντρια μάρκετινγκ προϊόντων στην Nvidia, είχε συμμετοχή στη διαμόρφωση της δημόσιας υπεράσπισης της εταιρείας σχετικά με τις σχέσεις της με τη Megaspeed.

Έρευνα της SEC και πιέσεις στη μετοχή

Την ίδια ώρα, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) φέρεται να διερευνά την Nvidia, εξετάζοντας εάν οι εταιρικές γνωστοποιήσεις της ενδέχεται να παραπλάνησαν τους επενδυτές. Οι λεπτομέρειες και το εύρος της έρευνας δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ δεν υπήρξε άμεση επίσημη τοποθέτηση από την εταιρεία ή την Επιτροπή.

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Η κρίση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή της Nvidia βρίσκεται υπό πίεση, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, το κόστος ανάπτυξης data centers και το αυξανόμενο χρέος που χρηματοδοτεί τις επενδύσεις στον κλάδο.

Από τα υψηλά του Οκτωβρίου, η Nvidia έχει χάσει περίπου 2 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία, με την πτώση να αγγίζει σχεδόν το 30%, καθώς η εταιρεία υποχώρησε από την κορυφή της αγοράς, πίσω από την Apple και τη Microsoft.

Οι εξαγωγές τσιπ και η νέα επιτροπή εθνικής ασφάλειας

Η Nvidia ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής επιτροπής στο διοικητικό της συμβούλιο, η οποία θα εποπτεύει ζητήματα εθνικής ασφάλειας και περιορισμών στις εξαγωγές. Επικεφαλής της ορίστηκε η Σουζάν Νόρα Τζόνσον, πρώην αντιπρόεδρος της Goldman Sachs, σε μια από τις πρώτες σημαντικές κινήσεις εταιρικής διακυβέρνησης μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ.

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Η εξέλιξη συνδέεται με την αυξανόμενη πίεση της κυβέρνησης Τραμπ για αυστηρότερους ελέγχους στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έχει προειδοποιήσει επίσης τους πελάτες της για πιθανούς νομικούς κινδύνους από το νομοσχέδιο Remote Access Security Act, το οποίο θα μπορούσε να διευρύνει την εποπτεία των αμερικανικών αρχών σε περιπτώσεις πρόσβασης κινεζικών εταιρειών σε υπολογιστική ισχύ μέσω υπηρεσιών cloud.

Ισχυρά αποτελέσματα παρά την κρίση

Παρά τις αναταράξεις, η Nvidia ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street για 17ο συνεχόμενο τρίμηνο, με τα έσοδα να ανέρχονται στα 115,84 δισ. δολάρια. Για το τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία προβλέπει έσοδα περίπου 130 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η μετοχή ενισχύθηκε περίπου 4% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς, ωστόσο η αντίδραση αποδίδεται περισσότερο στην ανακούφιση των επενδυτών από το γεγονός ότι οι προβλέψεις δεν ήταν χειρότερες, παρά σε ουσιαστική αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

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Η Nvidia βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια κρίσιμη μετάβαση, καθώς καλείται να διατηρήσει την κυριαρχία της στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τον άνθρωπο που την οδήγησε στην κορυφή, την ώρα που οι έρευνες, οι γεωπολιτικές πιέσεις και η αβεβαιότητα για το μέλλον της AI δημιουργούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον για την επόμενη ημέρα της.

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