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Τα συντρίμμια της γέφυρας δυσχεραίνουν τη ναυσιπλοΐα μεταξύ Μαύρης και Αζοφικής Θάλασσας, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στις μεταφορές της περιοχής.

Η επίθεση πλήττει ένα έργο με ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα για τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος είχε εγκαινιάσει προσωπικά τη γέφυρα το 2018.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η πλήρης αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν χρόνο, παρά τις διαβεβαιώσεις του Κρεμλίνου για επιδιόρθωση.

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Η κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος της γέφυρας του Κερτς, που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία, δεν ήταν αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης επίθεσης, αλλά μιας επιχείρησης που σχεδιαζόταν επί εβδομάδες. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του BBC και του Guardian, οι ουκρανικές δυνάμεις συνδύασαν drones, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και ένα νέο σύστημα επικοινωνιών, καταφέρνοντας να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές υποδομές της Μόσχας.

Πρόσθετο πρόβλημα ενδέχεται να δημιουργήσουν τα συντρίμμια της κατασκευής, εφόσον επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα στο πέρασμα που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αζοφική, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις μεταφορές στην περιοχή.

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Το χτύπημα σε ένα από τα πιο συμβολικά έργα του Πούτιν

Πέρα από τη στρατιωτική σημασία, η γέφυρα του Κερτς έχει ισχυρό πολιτικό και συμβολικό φορτίο για τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Πούτιν είχε εγκαινιάσει το έργο το 2018, οδηγώντας ένα φορτηγό Kamaz στο οδικό τμήμα, σε μια κίνηση που είχε προβληθεί ευρέως από τη ρωσική πλευρά.

Η κατασκευή αποτελούσε σύμβολο της σύνδεσης της Κριμαίας με τη Ρωσία και της προσπάθειας του Κρεμλίνου να εδραιώσει τον έλεγχό του στη χερσόνησο. Η νέα επίθεση, επομένως, δεν πλήττει μόνο μια κρίσιμη υποδομή, αλλά και ένα έργο που συνδέθηκε προσωπικά με τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο.

Ουκρανική πηγή που επικαλείται ο Guardian υποστήριξε ότι η χρονική στιγμή της επιχείρησης είχε επιλεγεί ώστε να στείλει ένα μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, αμφισβητώντας την εικόνα ισχύος που επιχειρεί να προβάλει ο Πούτιιν. Η ίδια πηγή περιέγραψε την επίθεση ως απόδειξη ότι η Ρωσία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο εμφανίζεται.

Kerch Bridge … I’d expect a massive retaliatory response from Moscow following this destruction. – This video of the Kerch (Crimea) bridge damage appears to be genuine and is making rounds in the East. It seems to match the damage of the genuine photos which have been released. The bridge is now completely inoperable and the ship route is effectively sealed off. Repairs? Under the current conditions, seems a very difficult task. — Thomas Penn (@ThomasJPenn) November 17, 2026

Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι η γέφυρα θα αποκατασταθεί και θα είναι ακόμη καλύτερη από πριν. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να επανέλθει πλήρως η λειτουργία της.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Οι εκτιμήσεις ειδικών που επικαλούνται βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι η αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο, γεγονός που καθιστά τις συνέπειες της επίθεσης μακροχρόνιες, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε επίπεδο υποδομών.