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Στο στόχαστρο των επιθέσεων βρέθηκε η γέφυρα του Κερτς, η οποία υπέστη περιορισμένες ζημιές, ενώ επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου και ενεργειακών υποδομών σε μια προσπάθεια αποδυνάμωσης της χώρας.

Στην περιοχή του Μπέλγκοροντ καταγράφηκε ο θάνατος ενός ατόμου και ο τραυματισμός ενός ακόμη, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Τη μεγαλύτερη επιχείρηση επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά της Ρωσίας μέσα σε μία νύχτα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως υποστηρίζει η Μόσχα, τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν συνολικά 1.336 ουκρανικά drones σε 16 περιφέρειες της χώρας, καταγράφοντας νέο ρεκόρ στις επιθέσεις αυτού του είδους.

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Ο αριθμός ξεπερνά την προηγούμενη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη επίθεση, κατά την οποία είχαν αναφερθεί 1.254 καταρρίψεις drones στις 29 Οκτωβρίου. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την αυξανόμενη ένταση και συχνότητα των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το καλοκαίρι έως και το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μέρος των ουκρανικών drones αναχαιτίστηκε πάνω από την Κριμαία, τη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας που κατέλαβε και προσάρτησε η Ρωσία το 2014, καθώς και πάνω από τα ύδατα της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας.

Μικρές ζημιές και προσωρινοί περιορισμοί στην κυκλοφορία

Στο επίκεντρο της νυχτερινής επιχείρησης βρέθηκε και η στρατηγικής σημασίας γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, πάνω από το Στενό του Κερτς. Ουκρανικά drones έπληξαν την υποδομή, ωστόσο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ρωσικής πλευράς, οι ζημιές ήταν περιορισμένες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται μικρές, προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία στη γέφυρα εξακολουθεί να διεξάγεται. Νωρίτερα, ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας, είχε ανακοινώσει ότι θα επιβάλλονταν περιορισμοί στην κυκλοφορία έως περίπου το μεσημέρι.

Η Γέφυρα της Κριμαίας έχει μήκος 19 χιλιομέτρων και εξυπηρετεί τόσο την οδική όσο και τη σιδηροδρομική σύνδεση της Ρωσίας με τη χερσόνησο. Αποτελεί το μοναδικό σημείο απευθείας σύνδεσης του ρωσικού δικτύου μεταφορών με την Κριμαία.

Η συγκεκριμένη υποδομή έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που επιχειρούν στην Ουκρανία. Παράλληλα, θεωρείται ένα από τα εμβληματικά έργα υποδομής που συνδέονται με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

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Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η γέφυρα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων. Τον Οκτώβριο του 2022, φορτηγό παγιδευμένο με εκρηκτικά προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Το περιστατικό προκάλεσε επίσης σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της γέφυρας, περιορίζοντας τις μεταφορικές της δυνατότητες για αρκετούς μήνες.

Η νέα επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα σε γέφυρες και άλλες κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων στόχων στην περιοχή του Κιέβου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστες χώρες έχουν αναγνωρίσει την Κριμαία ως τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, το Κρεμλίνο επιμένει ότι το ζήτημα της προσάρτησης έχει κλείσει «για πάντα».

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Ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια – Τι υποστηρίζει ο Ζελένσκι

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο έχει ενισχύσει από τα τέλη Οκτωβρίου τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, επιχειρώντας να πλήξει τις ενεργειακές υποδομές και τις δυνατότητες της Ρωσίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν θέσει εκτός λειτουργίας περισσότερο από το ήμισυ της ικανότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Reuters, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από ανεξάρτητη πηγή. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές της ρωσικής περιφέρειας του Μπέλγκοροντ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Το Μπέλγκοροντ βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και αποτελεί μία από τις ρωσικές περιοχές που δέχονται συχνά επιθέσεις από ουκρανικές δυνάμεις μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν την κλιμάκωση του πολέμου σε πολλαπλά μέτωπα, με τις επιθέσεις με drones, τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις επιθέσεις σε κρίσιμες μεταφορικές υποδομές να αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

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