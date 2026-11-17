Νέο χτύπημα της Ουκρανίας στη γέφυρα της Κριμαίας – Βαρύ πλήγμα στη στρατηγική σύνδεση με τη Ρωσία - Στιγμιότυπο από Χ

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ουκρανική πυραυλική επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του Κερτς, με το οδικό τόξο να έχει πιθανότατα καταρρεύσει στη θάλασσα.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διοίκησης επιβεβαίωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ η καταστροφή επηρεάζει τις μεταφορικές συνδέσεις και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικές επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών, πλήττοντας γέφυρες στο Κίεβο, ενεργειακές εγκαταστάσεις και περιοχές σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εχθροπραξίες με αεροπορικά πλήγματα, ενώ παράλληλα διεξάγονται διπλωματικές επαφές για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού της σύγκρουσης.

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Σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του Κερτς, που συνδέει την κατεχόμενη Κριμαία με τη ρωσική επικράτεια, προκάλεσε, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, νυχτερινή πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν την Τρίτη δείχνουν ότι το τεράστιο χαλύβδινο τόξο της οδικής γέφυρας ενδέχεται να έχει καταρρεύσει στα νερά του πορθμού του Κερτς, σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, ένας ουκρανικός πύραυλος cruise τύπου Flamingo πλησιάζει τη γέφυρα και ακολουθεί ισχυρή έκρηξη στο οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα της κατασκευής. Το νέο πλήγμα έρχεται μία ημέρα μετά από προηγούμενη επίθεση, κατά την οποία είχε στοχοποιηθεί ένα από τα τόξα της γέφυρας.

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Ο επικεφαλής της ρωσικής διοίκησης στην Κριμαία, Σεργκέι Αξιόνοφ, επιβεβαίωσε ότι η κυκλοφορία στη γέφυρα έχει διακοπεί. Σε ανάρτησή του στο Telegram κάλεσε κατοίκους και επισκέπτες της χερσονήσου να μην κατευθύνονται προς το σημείο και να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς στις μετακινήσεις τους.

The video and photo without watermarks, in case anyone needs them. https://t.co/pLt4nPOxhQ November 17, 2026

⚡️ The Crimean Bridge has reportedly come under another attack.



Social media footage appears to show one arch collapsed into the water and damage to both the roadway and railway arch. pic.twitter.com/8vO3nc0QwZ — UNITED24 Media (@United24media) November 17, 2026

Η γέφυρα της Κριμαίας εξασφαλίζει την απευθείας οδική και σιδηροδρομική επικοινωνία της χερσονήσου με τη ρωσική επικράτεια – Wikimedia Commons

Κατάρρευση του οδικού τόξου της γέφυρας της Κριμαίας και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα

Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν ότι το οδικό τόξο, μήκους 227 μέτρων, έχει πιθανότατα πέσει στη θάλασσα, ενώ ζημιές φέρεται να έχει υποστεί και το γειτονικό σιδηροδρομικό τόξο. Ουκρανοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η αντικατάσταση μιας τόσο μεγάλης χαλύβδινης κατασκευής δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση και ενδέχεται να απαιτήσει σημαντικό χρόνο.

Η διακοπή της λειτουργίας της γέφυρας περιορίζει τις οδικές συνδέσεις της Κριμαίας με τη Ρωσία, αφήνοντας ως εναλλακτική διαδρομή τον χερσαίο διάδρομο μέσω των κατεχόμενων περιοχών της νότιας Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται εντός της εμβέλειας των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανότητα τα συντρίμμια να εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων από τον βασικό δίαυλο κάτω από τη γέφυρα. Το πέρασμα έχει πλάτος περίπου 120 μέτρα και βάθος 8,3 μέτρα και εξυπηρετεί τη ναυσιπλοΐα μεταξύ της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και την πρόσβαση στα λιμάνια του Μπερντιάνσκ και της Μαριούπολης. Μεγάλα πλοία ενδέχεται να μην μπορούν να περάσουν εάν οι μεταλλικές κατασκευές παραμένουν βυθισμένες στον δίαυλο.

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Η γέφυρα, γνωστή επισήμως ως Γέφυρα της Κριμαίας, κατασκευάστηκε μετά την προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014, την οποία η Ουκρανία και η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζουν. Έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων: το 2022 σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη από παγιδευμένο φορτηγό, ενώ το 2023 ακολούθησε επίθεση με θαλάσσια μη επανδρωμένα οχήματα.

🚨🇺🇦 CAUGHT ON CAMERA: UKRAINIAN STRIKE HITS PUTIN’S CRIMEAN BRIDGE — MAJOR DAMAGE REPORTED



Dramatic footage appears to capture the moment the Crimean Bridge (Kerch Bridge) was struck during a Ukrainian attack, sending a massive explosion into the night sky.



The 19-kilometre… — Nova Intel (@intel_nova) November 17, 2026

Η γέφυρα της Κριμαίας εξασφαλίζει την απευθείας οδική και σιδηροδρομική επικοινωνία της χερσονήσου με τη ρωσική επικράτεια – Wikimedia Commons

Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρες του Κιέβου – Νέες επιθέσεις εκατέρωθεν

Την ίδια νύχτα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε δύο σημαντικές γέφυρες του Κιέβου, οι οποίες βρίσκονται πάνω από τον ποταμό Δνείπερο, καθώς και σε άλλες κρίσιμες υποδομές. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκαν πλήγματα στις βόρειες και νότιες γέφυρες της πόλης. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν επίσης διακοπές στην υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση.

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Παράλληλα, ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν την περιφέρεια του Τσερκάσι, όπου τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, αλλά και το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μαζική νυχτερινή επιχείρηση εναντίον εγκαταστάσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, μεταφορικών υποδομών, ενεργειακών εγκαταστάσεων, λιμανιών και πλοίων που χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στους στόχους, σύμφωνα με τη Μόσχα, περιλαμβάνονταν περιοχές του Κιέβου, της Ζαπορίζια, του Τσερκάσι και του Ντνιπροπετρόφσκ.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει από τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ενδείξεις για σχεδιαζόμενες ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και της Τρίτης. Σύμφωνα με στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, η ουκρανική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν η μεγαλύτερη από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

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Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν νέες διαδικτυακές συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και με Ευρωπαίους εκπροσώπους. Ο Κούσνερ έκανε λόγο για πρόοδο στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια πριν καταστεί δυνατός ο τερματισμός της σύγκρουσης.

(Με πληροφορίες από Guardian)

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