Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε στην εκπομπή «The 2Night Show» για την επαγγελματική του πορεία στην υποκριτική, την ενασχόλησή του με την πολιτική και τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Ο ηθοποιός υποστήριξε εκ νέου την αντίθεσή του στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, επικαλούμενος την απουσία θηλυκής παρουσίας.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη γνωστή δήλωσή του για τη σεξουαλικότητα, εξηγώντας πως στόχευε στην υποστήριξη νέων ανθρώπων που δέχονται κοινωνική πίεση.

Αναφορικά με τη θητεία του ως δήμαρχος Στυλίδας, ο ηθοποιός περιέγραψε περιστατικό απόπειρας δωροδοκίας, το οποίο κατήγγειλε στον εισαγγελέα, αν και αργότερα υπερασπίστηκε τον δράστη στο δικαστήριο.

Τέλος, αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Μανούσου Μανουσάκη και του Σταμάτη Φασουλή στην εξέλιξή του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Απόστολος Γκλέτσος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1, μιλώντας για την πορεία του στην τηλεόραση και το θέατρο, τις δηλώσεις του που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά και την εμπειρία του από την πολιτική και τη θητεία του ως δήμαρχος Στυλίδας.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε εκ νέου στη θέση του για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, επιμένοντας σε απόψεις που έχει εκφράσει και στο παρελθόν και οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Παράλληλα, εξήγησε γιατί δεν μετανιώνει για την περίφημη ατάκα του «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές», ενώ αποκάλυψε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής του θητείας, όταν, όπως υποστήριξε, κάποιος επιχείρησε να τον δωροδοκήσει.

Advertisement

Advertisement

«Δεν έχουν θηλυκή μυρωδιά»

Ο Απόστολος Γκλέτσος κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή του στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ένα βρέφος θα ήταν προτιμότερο να μεγαλώσει σε ορφανοτροφείο παρά σε οικογένεια με δύο άνδρες γονείς.

«Με τους ομόφυλους άνδρες είμαι τελείως κατά. Δεν έχουν θηλυκή μυρωδιά», ανέφερε, εξηγώντας πως, κατά τη δική του άποψη, ένα παιδί θα μπορούσε να μεγαλώσει με ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Όταν θα γίνει 3-4 το παιδί, τότε μπορεί να το πάρει ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη φύση, κάτι μας λέει και αυτή», πρόσθεσε, επιμένοντας στη θέση του και προκαλώντας εκ νέου συζήτηση γύρω από τις απόψεις του για τη γονεϊκότητα και την ανατροφή των παιδιών.

Πώς βρέθηκε στη δραματική σχολή και ξεκίνησε την καριέρα του

Σε διαφορετικό σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός θυμήθηκε πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, αποκαλύπτοντας πως η επιλογή του δεν ήταν αποτέλεσμα ενός οργανωμένου σχεδίου για να ακολουθήσει καλλιτεχνική πορεία, αλλά προέκυψε σχεδόν τυχαία.

Όπως είπε, είχε βρεθεί στην Αθήνα για άλλον λόγο, όταν πληροφορήθηκε ότι γίνονταν εξετάσεις για δραματική σχολή. Ακολουθώντας μια κοπέλα, όπως περιέγραψε, βρέθηκε τελικά να συμμετέχει στη διαδικασία και να γίνεται μαθητής της σχολής.

Η πρώτη του τηλεοπτική ευκαιρία ήρθε μέσα από τον Μανούσο Μανουσάκη, ο οποίος τον εντόπισε όταν αναζητούσε κομπάρσους για μια παραγωγή. Αρχικά του έδωσε έναν ρόλο χωρίς λόγια, όμως στη συνέχεια τον επέλεξε για πρωταγωνιστικές δουλειές, ανοίγοντας τον δρόμο για την πορεία του στην τηλεόραση.

Advertisement

Ο Γκλέτσος αναφέρθηκε και στον Σταμάτη Φασουλή, ο οποίος τον πήρε στο θέατρο και τον βοήθησε να εξελιχθεί ως ηθοποιός. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ο ένας τον έμαθε να παίζει στο θέατρο και ο άλλος στην τηλεόραση, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην επαγγελματική του διαδρομή.

«Δεν μετανιώνω που είπα ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές»

Ο ηθοποιός επέστρεψε και στην ατάκα που είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση στο παρελθόν, «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μετανιώνει για τη συγκεκριμένη δήλωση.

Όπως εξήγησε, στόχος του ήταν να εκφράσει τη στήριξή του σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κοινωνική πίεση ή καταπίεση εξαιτίας της σεξουαλικότητάς τους, κυρίως σε νεαρή ηλικία.

Advertisement

«Ο λόγος που το είπα ήταν επειδή έβλεπα μία κοινωνία να καταπιέζει ανθρώπινες ψυχές και κυρίως μικρών σε ηλικία ανθρώπων, εφήβων και κάτω, και να τις ταλαιπωρεί. Και έπρεπε να βρεθεί κάποιος να τους δώσει μία διέξοδο να ξεφύγουν», ανέφερε, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την τοποθέτησή του.

Η απόπειρα δωροδοκίας όταν ήταν δήμαρχος Στυλίδας

Ο Απόστολος Γκλέτσος θυμήθηκε επίσης ένα περιστατικό από την περίοδο που βρισκόταν στη θέση του δημάρχου Στυλίδας, υποστηρίζοντας ότι κάποιος επιχείρησε να τον χρηματίσει.

Περιγράφοντας την αντίδρασή του, ανέφερε ότι δεν αποδέχθηκε την πρόταση και ότι οδήγησε τον συγκεκριμένο άνθρωπο στον εισαγγελέα, εκφράζοντας την οργή του για την απόπειρα.

Advertisement

«”Πάρ’ τα, ρε αδερφέ μου”, είπε. Τον έβγαλα έξω και τον πήγα με τις κλωτσιές στον εισαγγελέα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, όταν η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο, η στάση του ήταν διαφορετική. Παρότι επιβεβαίωσε ότι ο άνθρωπος είχε πει όσα καταγγέλλονταν, υποστήριξε πως δεν θεωρούσε ότι τα εννοούσε πραγματικά.

«Πήγα στο δικαστήριο και είπα ότι το είπε, αλλά είναι χαζός, δεν το εννοούσε. Και τον αθώωσαν», ανέφερε, ολοκληρώνοντας την αναφορά του σε ένα περιστατικό που, όπως είπε, έζησε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην αυτοδιοίκηση.

Advertisement

Advertisement