Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην απουσία του Νίκου Καρβέλα από την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «ΛΥΚΟΙ», στην οποία πρωταγωνιστεί, αναφέρθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, εξηγώντας πως ο μουσικοσυνθέτης είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παρακολουθήσει το έργο, ωστόσο οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του το επέτρεψαν.

Το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης, με τον ηθοποιό να δέχεται ερωτήσεις από τις τηλεοπτικές κάμερες. Σε απόσπασμα των δηλώσεών του, το οποίο προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Happy Day», ο Απόστολος Γκλέτσος αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Νίκο Καρβέλα και τον είχε προσκαλέσει να βρεθεί στο θέατρο.

Advertisement

Advertisement

Οι δύο άνδρες γνωρίζονται εδώ και αρκετά χρόνια, ήδη από τη δεκαετία του 1990, όταν ο Απόστολος Γκλέτσος διατηρούσε σχέση με την Άννα Βίσση, με την οποία ο Νίκος Καρβέλας είχε τότε στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση.

Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, ο μουσικοσυνθέτης τού είχε πει ότι βρίσκεται στο στούντιο και εργάζεται εντατικά πάνω σε νέα μουσική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταφέρει τελικά να παραστεί στην πρεμιέρα.

«Η αλήθεια είναι ότι μίλησα με τον Νίκο και μου είπε ότι θα έρθει. Βέβαια μου είπε ότι είναι στο στούντιο και πυρετωδώς γράφει, οπότε μου είπε ότι είναι πενήντα πενήντα αν θα έρθει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γκλέτσος.