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Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας διερευνά αν η εταιρεία παρείχε παραπλανητική ενημέρωση στους επενδυτές σχετικά με τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Η έρευνα εξετάζει επίσης τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω του πρώην διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα μετά από αποκαλύψεις για προσωπικά ζητήματα.

Η εταιρεία Megaspeed, που προμηθεύτηκε εξοπλισμό αξίας πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για πιθανή μεταφορά τεχνολογίας προς την Κίνα.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν σημαντική πτώση της μετοχής της Nvidia, με τη χρηματιστηριακή της αξία να μειώνεται κατά περίπου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

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Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας των αμερικανικών αρχών, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο προηγμένα μικροτσίπ της να διοχετεύτηκαν στην Κίνα, παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στις σχετικές εξαγωγές.

Την Πέμπτη, ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, εξέδωσε επίσημη κλήτευση προς την εταιρεία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας, αλλά και εάν οι επενδυτές έλαβαν παραπλανητική ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους.

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The Nvidia scandal is the latest episode in a decades-long debate within the United States over which products should — and should not — be sold to China, a rising economic power and formidable U.S. strategic rival. https://t.co/zmWNrH69Hc — The Washington Post (@washingtonpost) November 20, 2026

Η εξέλιξη έρχεται μία εβδομάδα μετά την παραίτηση του συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έπειτα από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να συνδέεται με υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Η Άλις Χουάνγκ, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον πρώην επικεφαλής της Nvidia, συνδέεται με τη Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η επιχείρηση έχει προμηθευτεί τα τελευταία χρόνια μικροτσίπ και εξοπλισμό της Nvidia συνολικής αξίας σχεδόν 5 δισ. δολαρίων και ερευνάται για πιθανή μεταφορά προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών. Από την πλευρά της, η Megaspeed αρνείται οποιαδήποτε παρανομία, χαρακτηρίζοντας τη δραστηριότητά της νόμιμη και διευκρινίζοντας ότι η Χουάνγκ αποχώρησε από την εταιρεία στα τέλη του 2025.

Στο στόχαστρο των αρχών η Nvidia

Σύμφωνα με τον Μπόντα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να διέρρευσαν στην Κίνα εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω των ενεργειών του πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Παράλληλα, εξετάζεται εάν η Nvidia απέκρυψε από τους επενδυτές και το κοινό στοιχεία σχετικά με τους συγκεκριμένους κινδύνους.

Οι αποκαλύψεις έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας. Η μετοχή της Nvidia έχει χάσει περίπου το 20% της αξίας της, ενώ η χρηματιστηριακή της κεφαλαιοποίηση έχει μειωθεί κατά σχεδόν 1 τρισ. δολάρια, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της εταιρείας, Χάρβεϊ Τζόουνς, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση επαναφοράς του Χουάνγκ στη θέση του CEO, παρά την επιθυμία που εξέφρασε ο ίδιος να επιστρέψει. Είχε προηγηθεί δημόσια έκκληση του Έλον Μασκ και άλλων στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας υπέρ της επιστροφής του.

Ο πρώην επικεφαλής της Nvidia αναμένεται, τέλος, να καταθέσει την 1η Δεκεμβρίου ενώπιον επιτροπών του αμερικανικού Κογκρέσου, στο πλαίσιο της έρευνας για ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: theguardian.com