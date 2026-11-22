Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι επέκρινε ειρωνικά τον ιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, για την εξωσυζυγική του σχέση με γυναίκα που ερευνάται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, καθώς οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν αν η επαφή του έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Παρά το σκάνδαλο, η Nvidia ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ το διοικητικό συμβούλιο απέκλεισε την επιστροφή του πρώην διευθύνοντος συμβούλου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα για την εταιρεία, ενώ την προσωρινή διοίκηση ανέλαβε η Κολέτ Κρες μέχρι την επιλογή του διαδόχου.

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Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι εξαπέλυσε ειρωνικά σχόλια σε βάρος του ιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με αφορμή την προσωπική του ζωή και τη φερόμενη σχέση του με γυναίκα που εξετάζεται ως ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο Αμερικανός πολιτικός σχολίασε πως ελπίζει ο δισεκατομμυριούχος να απόλαυσε την περιπέτειά του, καθώς, όπως είπε, ήταν «το πιο ακριβό σεξ από την εποχή της Ελένης της Τροίας».

Ο γερουσιαστής από τη Λουιζιάνα προχώρησε στη συγκεκριμένη τοποθέτηση την Κυριακή, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC με την Κρίστεν Γουέλκερ. Η παρουσιάστρια τον ρώτησε εάν το σκάνδαλο ενδέχεται να έχει θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

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«Ναι. Και δεν με ενδιαφέρει και πολύ να μιλήσω με τον κ. Χουάνγκ. Ξέρετε, έκανε ό,τι έκανε. Ελπίζω να πέρασε καλά. Ήταν το πιο ακριβό σεξ από την εποχή της Ελένης της Τροίας», δήλωσε ο Κένεντι, σύμφωνα με τη DailyMail.

Η αναφορά στην Ελένη της Τροίας σχετίζεται με τον γνωστό μύθο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Η σχέση της Ωραίας Ελένης με τον Τρώα πρίγκιπα Πάρη αποτέλεσε την αφορμή για τον δεκαετή Τρωικό Πόλεμο, μια ιστορία που έχει συνδεθεί διαχρονικά με τις καταστροφικές συνέπειες μιας ερωτικής υπόθεσης.

Ο Χουάνγκ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia στις 12 Νοεμβρίου, αφού παραδέχθηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση. Η αποχώρησή του ήρθε εν μέσω δημοσιευμάτων ότι η γυναίκα με την οποία φέρεται να διατηρούσε δεσμό, η Κινέζα επιχειρηματίας Άλις Χουάνγκ, είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ως ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου.

Η Άλις Χουάνγκ δεν συνδέεται συγγενικά με τον ιδρυτή της Nvidia. Στο παρελθόν είχε διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος της Megaspeed International, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία αποτελούσε σημαντικό πελάτη της αμερικανικής βιομηχανίας μικροεπεξεργαστών.

Η Megaspeed είχε προμηθευτεί τσιπ της Nvidia συνολικής αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο βρέθηκε υπό έρευνα μετά από καταγγελίες ότι βοήθησε Κινέζους πελάτες να αποκτήσουν προηγμένη τεχνολογία, παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στις εξαγωγές τέτοιων προϊόντων.

Πηγές αναφέρουν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούσαν πως το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας είχε στρατολογήσει την Άλις Χουάνγκ, με σκοπό να προσεγγίσει τον επικεφαλής της Nvidia και να αποσπάσει πληροφορίες. Οι αποκαλύψεις οδήγησαν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στην έναρξη εσωτερικής έρευνας, ενώ ο ίδιος ο Χουάνγκ απηύθυνε συγγνώμη στους εργαζομένους για την απιστία του απέναντι στη σύζυγό του.

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στον πρώην επικεφαλής της Nvidia, περιγράφοντάς τον ως έναν εξαιρετικό επιχειρηματία που έκανε λανθασμένες επιλογές.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ωστόσο, δεν εμφανίζεται πρόθυμο να τον επαναφέρει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Παρά τις προσπάθειες του ίδιου και συμμάχων του από τον χώρο της τεχνολογίας για την επιστροφή του στον κολοσσό των μικροτσίπ, η προοπτική αυτή φαίνεται να απομακρύνεται.

Η τηλεδιάσκεψη της Nvidia, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης υπό τον πρόεδρό της Χάρβεϊ Τζόουνς, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση επιστροφής του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία, αλλά και με ακόμη μία εργαζόμενη.

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Οι εξελίξεις εκτυλίσσονται παράλληλα με την ανακοίνωση των πρώτων οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia μετά το ξέσπασμα της υπόθεσης. Η εταιρεία παρουσίασε επιδόσεις που ξεπέρασαν με άνεση τις εκτιμήσεις των αναλυτών, τόσο σε επίπεδο κερδών όσο και εσόδων, παρά τον θόρυβο που έχει προκληθεί στη Σίλικον Βάλεϊ.

Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για την εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών της Τρίτης.

Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,68 δολάρια, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν 2,48 δολάρια. Τα έσοδα ανήλθαν σε 115,8 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 109,1 δισ. δολάρια.

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Ιδιαίτερα ενισχυμένος εμφανίστηκε ο τομέας των κέντρων δεδομένων, ο οποίος αποτελεί τον βασικό πυλώνα δραστηριότητας της Nvidia, καταγράφοντας έσοδα 107,6 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, οι προβλέψεις της εταιρείας για το επόμενο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξες.

Μέχρι να επιλεγεί ο διάδοχος του Χουάνγκ, την προσωρινή διεύθυνση της εταιρείας ανέλαβε η εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια, Κολέτ Κρες.

Οι σχέσεις της Κρες με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο φέρεται να μην ήταν ανέφελες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια συνάντησης με ανώτατα στελέχη του οικονομικού τμήματος της Nvidia τον περασμένο Αύγουστο, ο Χουάνγκ φέρεται να την αποκάλεσε «ελάφι μπροστά στα φώτα», απευθυνόμενος στην ίδια.

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Η Κρες είχε εκφράσει εδώ και καιρό τις επιφυλάξεις της για την επιλογή του Τζένσεν Χουάνγκ να διοχετεύσει κεφάλαια της Nvidia σε άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.

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Το σχέδιο που προωθούσε ο Χουάνγκ προέβλεπε την αξιοποίηση της ισχυρής κεφαλαιακής θέσης και της κυριαρχίας της Nvidia στην αγορά, προκειμένου να συναφθούν συμφωνίες με μεγάλους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της Wall Street. Μέσω αυτών θα αναζητούνταν επενδυτές και ιδιωτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη σημαντικών τεχνολογικών υποδομών, όπως κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις παραγωγής μικροτσίπ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέρος της χρηματοδότησης θα προερχόταν από εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, με τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia να λειτουργούν ως εγγύηση.

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