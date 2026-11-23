Μασκ και 165.000 στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia μετά το σκάνδαλο - Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επιχειρηματίας Άλις Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε επαφές με αξιωματούχο των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα είχε προσωπική σχέση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι αμερικανικές Αρχές διερευνούν εάν η εταιρεία Megaspeed, της οποίας ηγούνταν η Άλις Χουάνγκ, παραβίασε τους περιορισμούς εξαγωγών τεχνολογίας μεταφέροντας προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia στην Κίνα.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ αποχώρησε από τη θέση του στη Nvidia στις 12 Νοεμβρίου, εν μέσω της κλιμάκωσης των ερευνών για την υπόθεση και τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η επιχειρηματίας διέπραξε κατασκοπεία ή ότι υπήρξε διαρροή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών της Nvidia προς τις κινεζικές Αρχές.

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Για περισσότερο από έναν χρόνο φέρεται να διατηρούσε επαφές με αξιωματούχο του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας, ενώ είχε προσωπική σχέση με τον πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Νέα διάσταση λαμβάνει το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στη Nvidia, καθώς αποκαλύψεις των New York Times φέρνουν στο προσκήνιο τις επαφές της Κινέζας επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ με στέλεχος των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιχειρηματίας φέρεται να επικοινωνούσε με αξιωματούχο του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας από την άνοιξη του 2025 έως το φθινόπωρο του 2026, την ίδια περίοδο κατά την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον τότε επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι πληροφορίες, που βασίζονται σε πρόσωπα με γνώση εκθέσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενισχύουν τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση και τις πιθανές επιπτώσεις της στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι αμερικανικές Αρχές δεν έχουν καταλήξει ότι η Άλις Χουάνγκ κατασκόπευε για λογαριασμό του Πεκίνου, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις στη διοίκηση της Nvidia, με τον Τζένσεν Χουάνγκ να αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις 12 Νοεμβρίου, έπειτα από τις αποκαλύψεις για την προσωπική του σχέση με την επιχειρηματία και την κλιμάκωση των ερευνών γύρω από τις διασυνδέσεις της με την Κίνα.

Οι επαφές με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας

Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών των αμερικανικών υπηρεσιών, εξαιτίας των σχέσεών της με τον πρώην επικεφαλής της Nvidia αλλά και των επαφών της με την κινεζική πλευρά.

Σύμφωνα με τους New York Times, η επιχειρηματίας διατηρούσε επικοινωνία επί περισσότερο από έναν χρόνο με αξιωματούχο του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας, της βασικής υπηρεσίας πληροφοριών και αντικατασκοπείας της Κίνας.

Το χρονικό διάστημα των επαφών συμπίπτει με εκείνο κατά το οποίο φέρεται να διατηρούσε προσωπική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες των αμερικανικών υπηρεσιών για το ενδεχόμενο να επιχειρήθηκε η απόκτηση ευαίσθητων πληροφοριών από έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς ομίλους των ΗΠΑ.

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Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η Άλις Χουάνγκ απέκτησε πρόσβαση σε εμπορικά απόρρητα ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες της Nvidia, ούτε εάν διαβίβασε οποιοδήποτε στοιχείο στις κινεζικές Αρχές.

Εκπρόσωπος του Τζένσεν Χουάνγκ απέφυγε να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις, ενώ η Nvidia και η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν είχαν απαντήσει άμεσα στα σχετικά αιτήματα. Παράλληλα, το Reuters ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει με την ίδια την επιχειρηματία.

Η Megaspeed και οι αγορές δισεκατομμυρίων σε εξοπλισμό Nvidia

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση αποκτά η επαγγελματική δραστηριότητα της Άλις Χουάνγκ, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής της Megaspeed International, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη και σημαντική εμπορική παρουσία στον κλάδο των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

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Η Megaspeed συγκαταλεγόταν στους σημαντικούς πελάτες της Nvidia, έχοντας πραγματοποιήσει αγορές προηγμένου εξοπλισμού και επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, από το 2024 η εταιρεία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αμερικανικές Αρχές, οι οποίες εξετάζουν εάν χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος κρίκος για τη μεταφορά προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia στην Κίνα, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας.

Οι περιορισμοί της Ουάσινγκτον αποσκοπούν στον περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας σε προηγμένα μικροκυκλώματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο σε εμπορικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης όσο και σε στρατιωτικά συστήματα.

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Η συγκεκριμένη διάσταση μετατρέπει την υπόθεση σε ζήτημα ευρύτερης γεωπολιτικής σημασίας, καθώς αγγίζει τον έλεγχο της διακίνησης τεχνολογίας αιχμής και τον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Από την πλευρά της, η Megaspeed έχει υποστηρίξει ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025, ενώ έχει αρνηθεί ότι προέβη σε παράνομες ενέργειες.

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ και οι επιπτώσεις στη Nvidia

Οι αποκαλύψεις γύρω από την προσωπική ζωή του Τζένσεν Χουάνγκ και τις πιθανές διασυνδέσεις της επιχειρηματία με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών προκάλεσαν σοβαρή κρίση στην ηγεσία της Nvidia.

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Στις 12 Νοεμβρίου, ο συνιδρυτής της εταιρείας αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από τις εξελίξεις και την εσωτερική διερεύνηση της υπόθεσης.

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Η αποχώρησή του προκάλεσε αναταράξεις στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η Nvidia αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές επεξεργαστών για την παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον στο αμερικανικό Κογκρέσο, με νομοθέτες να ζητούν απαντήσεις για το ενδεχόμενο διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών και για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι κανόνες προστασίας της αμερικανικής τεχνολογίας.

Το κρίσιμο ερώτημα που παραμένει είναι εάν η προσωπική σχέση του πρώην επικεφαλής της Nvidia χρησιμοποιήθηκε ως μέσο προσέγγισης και συλλογής πληροφοριών από την κινεζική πλευρά.

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Η αναφορά στην Ωραία Ελένη και το σχόλιο του Αμερικανού γερουσιαστή

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτηση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή της Λουιζιάνας, Τζον Κένεντι, σχετικά με την προσωπική διάσταση της υπόθεσης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Κένεντι σχολίασε με σαρκαστική διάθεση την εξωσυζυγική σχέση του πρώην επικεφαλής της Nvidia, υποστηρίζοντας ότι το προσωπικό σκάνδαλο δεν αποτελεί από μόνο του το σημαντικότερο ζήτημα.

«Ελπίζω να πέρασε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προτού προσθέσει: «Ήταν το πιο ακριβό σεξ μετά την Ωραία Ελένη της Τροίας».

Η αναφορά στην Ωραία Ελένη, η οποία σύμφωνα με την ελληνική μυθολογική παράδοση συνδέθηκε με την έναρξη του Τρωικού Πολέμου, αποτέλεσε ένα αιχμηρό σχόλιο για τις τεράστιες συνέπειες που απέκτησε μια προσωπική υπόθεση, η οποία πλέον αγγίζει την εθνική ασφάλεια, τη βιομηχανία ημιαγωγών και τον τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα των αμερικανικών Αρχών παραμένει ανοιχτή. Και όσο δεν υπάρχουν οριστικά συμπεράσματα για τον ρόλο της Άλις Χουάνγκ, το ενδεχόμενο κατασκοπείας εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης και όχι αποδεδειγμένο γεγονός.