Το κράτος χρεώνει δύο φορές την υγεία στις χήρες – Η παράλογη εισφορά που πληρώνουν εδώ και… 11 χρόνια χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας!

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Την άμεση αντίδραση του υπουργείου Εργασίας προκάλεσε το χθεσινό μας δημοσίευμα για τη διπλή παρακράτηση εισφορών υγειονομικής περίθαλψης από τους δικαιούχους σύνταξης γήρατος και χηρείας.

«Το υπουργείο Εργασίας αναζητά δημοσιονομικό χώρο για να διορθώσει αυτή την αδικία», αναφέρουν πηγές του υπουργείου, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το πρόβλημα που ανέδειξε το ρεπορτάζ μας.

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Αφορμή αποτέλεσε η επιστολή της συνταξιούχου Ιάνθης Δέδε, η οποία εξέφρασε την αγανάκτησή της για την παρακράτηση εισφοράς υγείας τόσο από τη δική της σύνταξη όσο και από τη σύνταξη χηρείας, θέτοντας ένα αφοπλιστικό ερώτημα: «Θα αναστηθεί ο άντρας μου και θα πάει σε γιατρό;». (Διάβασε αναλυτικά ΕΔΩ)

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του νομοθετικού πλαισίου που διαμορφώθηκε την περίοδο 2015-2016, η εισφορά υγείας 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των συντάξεων που λαμβάνει ένας ασφαλισμένος, χωρίς η δεύτερη σύνταξη να συνεπάγεται πρόσθετες παροχές υγειονομικής περίθαλψης.

Ενδεικτικά, μια συνταξιούχος που λαμβάνει 900 ευρώ σύνταξη γήρατος και 500 ευρώ σύνταξη χηρείας καταβάλλει συνολικά 1.008 ευρώ ετησίως για την υγεία της.

Εάν καταργούνταν η παρακράτηση από τη σύνταξη χηρείας για όσους καταβάλλουν ήδη εισφορά από τη δική τους σύνταξη, το ετήσιο οικονομικό όφελος θα ανερχόταν, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στα 360 ευρώ.

Η αναγνώριση της αδικίας από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Μένει τώρα να ανακοινωθεί και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη νομοθετική παρέμβαση που θα τη διορθώνει.

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