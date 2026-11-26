Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ελληνικό Δημόσιο δεν εισπράττει ετησίως περίπου 22,88 δισ. ευρώ λόγω ενός εκτεταμένου συστήματος φορολογικών απαλλαγών, μειωμένων συντελεστών και εκπτώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει 1.236 φορολογικές δαπάνες στην Ελλάδα, αριθμός που σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 πλησιάζει πλέον τις 1.400.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται το έμμεσο αφορολόγητο, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, καθώς και φοροελαφρύνσεις για νέους και οικογένειες.

Η Κομισιόν προτίθεται να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων, επισημαίνοντας ότι οι οριζόντιες μειώσεις φόρων ενδέχεται να μην εξυπηρετούν πάντα τους κοινωνικούς στόχους.

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Ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 35% των φορολογικών εσόδων της χώρας επιλέγει να μην εισπράττει το ελληνικό Δημόσιο, μέσω ενός εκτεταμένου συστήματος φορολογικών απαλλαγών, μειωμένων συντελεστών, εκπτώσεων και ειδικών φορολογικών καθεστώτων. Πρόκειται για 22,88 δισ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024 που περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Mind the Gap».

Οι Βρυξέλλες καταγράφουν 1.236 διαφορετικές περιπτώσεις φορολογικών δαπανών στην Ελλάδα, ενώ, σύμφωνα με την έκθεση που συνοδεύει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ο αριθμός τους πλησιάζει πλέον τις 1.400. Στην πραγματικότητα, πίσω από αυτά τα ποσά βρίσκονται μέτρα που επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών: από τον μειωμένο ΦΠΑ στα τρόφιμα και την ηλεκτρική ενέργεια μέχρι το έμμεσο αφορολόγητο των μισθωτών και τις φοροελαφρύνσεις για νέους και οικογένειες με παιδιά.

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Πόσο εκτεταμένο είναι το σύστημα φοροαπαλλαγών

Η σύγκριση των στοιχείων που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή έκθεση είναι ενδεικτική:

Χώρα Καταγεγραμμένες φορολογικές απαλλαγές και εξαιρέσεις Ελλάδα 1.236 Πορτογαλία Πάνω από 700 Ιταλία Πάνω από 600 Γαλλία Πάνω από 400 Πολωνία Πάνω από 400

Ο αριθμός των φορολογικών εξαιρέσεων, πάντως, δεν αποτυπώνει από μόνος του ούτε το δημοσιονομικό κόστος ούτε την αποτελεσματικότητα των μέτρων κάθε χώρας.

Οι φοροελαφρύνσεις που επηρεάζουν την τσέπη των πολιτών

Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφονται, μεταξύ άλλων:

Το έμμεσο αφορολόγητο: Η έκπτωση φόρου εισοδήματος αποτελεί τη μεγαλύτερη επιμέρους φορολογική δαπάνη στη φορολογία φυσικών προσώπων, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος περίπου 3,9 δισ. ευρώ.

Η έκπτωση φόρου εισοδήματος αποτελεί τη μεγαλύτερη επιμέρους φορολογική δαπάνη στη φορολογία φυσικών προσώπων, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος περίπου 3,9 δισ. ευρώ. Ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά: Η μείωση κατά 30% των συντελεστών σε επιλέξιμες νησιωτικές περιοχές, η οποία επεκτάθηκε από τις αρχές του 2026.

Η μείωση κατά 30% των συντελεστών σε επιλέξιμες νησιωτικές περιοχές, η οποία επεκτάθηκε από τις αρχές του 2026. Οι χαμηλότεροι συντελεστές ΦΠΑ: Σε αγαθά και υπηρεσίες καθημερινής χρήσης, όπως τρόφιμα, ηλεκτρική ενέργεια, εστίαση και μετακινήσεις με ταξί.

Σε αγαθά και υπηρεσίες καθημερινής χρήσης, όπως τρόφιμα, ηλεκτρική ενέργεια, εστίαση και μετακινήσεις με ταξί. Οι φοροελαφρύνσεις για νέους: Ο μηδενισμός του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για νέους έως 25 ετών και οι μειωμένοι συντελεστές για τις ηλικίες 26-30 ετών.

Ο μηδενισμός του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για νέους έως 25 ετών και οι μειωμένοι συντελεστές για τις ηλικίες 26-30 ετών. Οι μειώσεις φόρων για οικογένειες: Η ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση όσων έχουν εξαρτώμενα παιδιά.

Η ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση όσων έχουν εξαρτώμενα παιδιά. Οι αφορολόγητες αποζημιώσεις και ενισχύσεις: Μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών.

Μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών. Τα επενδυτικά κίνητρα: Φορολογικές διευκολύνσεις για επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα, την καινοτομία, την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Το μεγάλο δημοσιονομικό αποτύπωμα του ΦΠΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τον ΦΠΑ. Το 2023, τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου από τον συγκεκριμένο φόρο ανήλθαν σε 19,76 δισ. ευρώ. Την ίδια χρονιά, το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος των μειωμένων συντελεστών και των απαλλαγών προσέγγισε τα 17 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 9,5 δισ. ευρώ αποδίδονται στους χαμηλότερους συντελεστές και 7,5 δισ. ευρώ στις απαλλαγές. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η κατάργηση όλων των εξαιρέσεων θα εξασφάλιζε αυτομάτως ισόποσα πρόσθετα έσοδα. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει την κατανάλωση, τις τιμές, την οικονομική δραστηριότητα και τη φορολογική συμμόρφωση.

Γιατί ζητά επαναξιολόγηση η Κομισιόν

Η Κομισιόν θα εξετάσει κατά πόσο οι φορολογικές απαλλαγές επιτυγχάνουν τον κοινωνικό ή αναπτυξιακό στόχο για τον οποίο θεσπίστηκαν, επισημαίνοντας ότι οι οριζόντιες μειώσεις του ΦΠΑ δεν αποτελούν πάντοτε τον αποτελεσματικότερο μηχανισμό στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων, καθώς ωφελούν και καταναλωτές υψηλότερων εισοδημάτων, ενώ η μείωση του φόρου δεν μεταφέρεται απαραίτητα στο σύνολό της στις τελικές τιμές.