Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 471,9 εκατομμυρίων ευρώ στις εταιρείες Firmenich, Givaudan και International Flavors & Fragrances για τη δημιουργία παράνομου καρτέλ.

Οι τρεις μεγαλύτεροι παραγωγοί αρωματικών ουσιών παγκοσμίως αντάλλασσαν για τέσσερα χρόνια εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, επηρεάζοντας τις τιμές καταναλωτικών προϊόντων καθημερινής χρήσης.

Μέσω του συντονισμού των ενεργειών τους, οι εταιρείες περιόρισαν τον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ανταλλάσσοντας δεδομένα για αυξήσεις τιμών και διαπραγματευτικές στρατηγικές.

Οι πληγέντες καταναλωτές και επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια για να διεκδικήσουν αποζημιώσεις λόγω της αποδεδειγμένης παράνομης πρακτικής.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες έλαβαν μειώσεις προστίμων στο πλαίσιο προγράμματος επιείκειας, καθώς συνεργάστηκαν με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

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Ένα διεθνές καρτέλ που ενδέχεται να επιβάρυνε επί τέσσερα χρόνια το καλάθι του σούπερ μάρκετ των Ευρωπαίων καταναλωτών αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τις αρχές της Βρετανίας, της Ελβετίας και των ΗΠΑ.

Η Κομισιόν επέβαλε σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, πρόστιμα συνολικού ύψους 471,9 εκατ. ευρώ στους τρεις μεγαλύτερους παραγωγούς αρωματικών ουσιών παγκοσμίως, τις ελβετικές Firmenich και Givaudan και την αμερικανική International Flavors & Fragrances (IFF), για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού.

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Οι τρεις κολοσσοί παράγουν αρωματικές συνθέσεις που χρησιμοποιούνται σε χιλιάδες προϊόντα καθημερινής χρήσης, από σαμπουάν και καλλυντικά μέχρι απορρυπαντικά και καθαριστικά. Σύμφωνα με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Τερέσα Ριμπέρα, εξαιτίας της δράσης του καρτέλ οι Ευρωπαίοι ενδέχεται να πλήρωναν ακριβότερα τα εβδομαδιαία ψώνια τους.

Πώς λειτουργούσε το καρτέλ

Κοινός πελάτης των τριών εταιρειών ήταν η Unilever, ο μεγαλύτερος αγοραστής αρωματικών συνθέσεων για καταναλωτικά προϊόντα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής, οι τρεις προμηθευτές αντάλλασσαν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες για πολλές πτυχές της συνεργασίας τους με τη Unilever, περιορίζοντας την αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα κινούνταν οι ανταγωνιστές τους.

Οι πληροφορίες αφορούσαν αυξήσεις τιμών, τακτικές διαπραγμάτευσης και πιθανή επιβολή πρόσθετης χρέωσης λόγω του ενεργειακού κόστους.

Όταν η Unilever ζητούσε μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τη σύνθεση των αρωματικών ουσιών και το κόστος των συστατικών τους, οι τρεις εταιρείες αντάλλασσαν πληροφορίες και γνωστοποιούσαν η μία στην άλλη τη στρατηγική που σκόπευαν να ακολουθήσουν. Γνώριζαν, μάλιστα, ότι τυχόν παραχωρήσεις στη Unilever θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο και στις συναλλαγές τους με άλλους πελάτες.

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Είχαν επίσης συμφωνήσει να μην προσεγγίζουν ενεργά για πρόσληψη εργαζομένους των άλλων δύο εταιρειών που χειρίζονταν τον λογαριασμό της Unilever.

Πέρα από τη Unilever, η Givaudan και η IFF αντάλλασσαν πληροφορίες για την ευρύτερη δραστηριότητά τους στις αρωματικές συνθέσεις για προϊόντα προσωπικής φροντίδας και οικιακής χρήσης και, κατά διαστήματα, στα αρώματα προσωπικής χρήσης. Μεταξύ άλλων, μοιράζονταν πληροφορίες για τις επιδιωκόμενες αυξήσεις τιμών και την πορεία των διαπραγματεύσεων με ορισμένους πελάτες τους.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την Κομισιόν, οι εταιρείες αντικατέστησαν τον πραγματικό ανταγωνισμό με τον συντονισμό των ενεργειών τους.

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Ανώτερα στελέχη και των τριών εταιρειών γνώριζαν τις αντιανταγωνιστικές επαφές των υφισταμένων τους, ενώ από τον Νοέμβριο του 2021 ανώτερα στελέχη της Givaudan και της IFF συμμετείχαν και τα ίδια άμεσα στην ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών.

Το καρτέλ κάλυπτε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ο οποίος περιλαμβάνει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, και διήρκεσε από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2023.

Τα πρόστιμα ανά εταιρεία

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Givaudan: 252.363.000 ευρώ.

252.363.000 ευρώ. Firmenich: 137.689.000 ευρώ.

137.689.000 ευρώ. International Flavors & Fragrances (IFF): 81.915.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιείκειας της Κομισιόν, το οποίο προβλέπει μείωση των προστίμων για επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τις αρχές στην αποκάλυψη και τη διερεύνηση καρτέλ, η IFF εξασφάλισε μείωση κατά 50%, η Givaudan κατά 30% και η Firmenich κατά 20%.

Και οι τρεις έλαβαν πρόσθετη μείωση κατά 10%, αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή και την ευθύνη τους στο καρτέλ, ενώ η Firmenich εξασφάλισε επιπλέον μείωση κατά 5% λόγω της πιο περιορισμένης συμμετοχής της.

Η έρευνα ξεκίνησε αυτεπαγγέλτως από την Κομισιόν, σε στενό συντονισμό με τις αρχές ανταγωνισμού της Βρετανίας και της Ελβετίας και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Οι εταιρείες υπέβαλαν αιτήσεις επιείκειας μετά τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους του Μαρτίου του 2023.

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Ριμπέρα: Οι Ευρωπαίοι ενδέχεται να πλήρωναν ακριβότερα τα εβδομαδιαία ψώνια τους

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«Για χρόνια, αντάλλασσαν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, το κόστος και άλλα εμπορικά ευαίσθητα στοιχεία. Αυτό πιθανότατα ζημίωσε τους πελάτες τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτές τις αρωματικές ουσίες για την παραγωγή καθημερινών καταναλωτικών αγαθών, όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού, και αύξησε το κόστος τους», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριμπέρα.

«Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη ενδέχεται να πλήρωναν περισσότερο για τα εβδομαδιαία ψώνια τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε την εφαρμογή των κανόνων και να προστατεύουμε τους καταναλωτές», πρόσθεσε.

Δυνατότητα διεκδίκησης αποζημιώσεων

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Κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που έχει υποστεί ζημία από τις συγκεκριμένες αντιανταγωνιστικές πρακτικές μπορεί να προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών και να διεκδικήσει αποζημίωση.

Η απόφαση της Κομισιόν αποτελεί δεσμευτική απόδειξη ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά έλαβε χώρα και ήταν παράνομη. Τυχόν αποζημιώσεις δεν μειώνονται λόγω των προστίμων που έχει ήδη επιβάλει η Επιτροπή.

Τα πρόστιμα καταλήγουν στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ, μειώνοντας αντίστοιχα τις συνεισφορές των κρατών μελών για το επόμενο έτος.