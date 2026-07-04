Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένοπλοι απήγαγαν τη δημοσιογράφο Ροξάνα Γκουσμάν από το σπίτι της στη Ναντσιτάλ και οι αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα τον θάνατό της μέσω των λειψάνων της.

Οι μεξικανικές αρχές συνέλαβαν οκτώ άτομα για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και τέσσερις αστυνομικούς που φέρονται να υποστήριξαν την εγκληματική ομάδα.

Η πολιτεία Βερακρούς αποτελεί την πιο επικίνδυνη περιοχή του Μεξικού για τους δημοσιογράφους, μετρώντας συνολικά τριάντα τέσσερις δολοφονίες λειτουργών του Τύπου.

Διεθνείς οργανώσεις επισημαίνουν ότι το Μεξικό παραμένει μία από τις πιο θανατηφόρες χώρες για τους δημοσιογράφους παγκοσμίως, καταγράφοντας αυξημένα περιστατικά βίας κατά την τελευταία διετία.

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Η εικόνα είναι από εκείνες που παγώνουν το αίμα. Ένοπλοι, κουκουλοφόροι, εισβάλλουν στο σπίτι της δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουσμάν, στη Ναντσιτάλ της πολιτείας Βερακρούς, σπάζοντας την πόρτα μπροστά στα μάτια της οικογένειάς της. Λίγες στιγμές μετά, η δημοσιογράφος εξαφανίζεται. Μερικές εβδομάδες αργότερα, οι μεξικανικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι τα ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν ανήκουν σε εκείνη.

Η Γκουσμάν ήταν ιδρύτρια και διευθύντρια του ψηφιακού μέσου Pulso Informativo del Sureste, ενός τοπικού ενημερωτικού εγχειρήματος που κάλυπτε ζητήματα καθημερινότητας, τοπικής εξουσίας, ασφάλειας και μικρής εγκληματικότητας στην περιοχή. Δεν ήταν πολεμική ανταποκρίτρια. Δεν βρισκόταν σε εμπόλεμη ζώνη. Κι όμως, στο Μεξικό, πολλές φορές αρκεί να κάνεις τοπικό ρεπορτάζ για να θεωρηθείς ενοχλητικός.

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Οκτώ συλλήψεις — ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο ανατριχιαστική από το γεγονός ότι μεταξύ των οκτώ συλληφθέντων βρίσκονται και τέσσερις δημοτικοί αστυνομικοί από την περιοχή Ιξουατλάν ντελ Σουρέστε. Σύμφωνα με τις αρχές της Βερακρούς, φέρονται να παρείχαν πόρους, τρόφιμα και υλικοτεχνική υποστήριξη στην εγκληματική ομάδα που συνδέεται με την απαγωγή και τη δολοφονία της δημοσιογράφου. (Reuters)

Αυτό ακριβώς είναι το πιο τρομακτικό στοιχείο: δεν μιλάμε μόνο για οργανωμένο έγκλημα απέναντι στη δημοσιογραφία. Μιλάμε για την υποψία —και σε αυτή την υπόθεση για κατηγορία— διασύνδεσης εγκληματικών ομάδων με ανθρώπους που φορούσαν στολή και έπρεπε να προστατεύουν τους πολίτες.

Η Βερακρούς, νεκροταφείο δημοσιογράφων

Η πολιτεία Βερακρούς θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του Μεξικού για τους δημοσιογράφους. Σύμφωνα με το El País, με τη δολοφονία της Ροξάνα Γκουσμάν η Βερακρούς φτάνει τους 34 δολοφονημένους δημοσιογράφους και παραμένει η πιο θανατηφόρα πολιτεία για τον Τύπο στη χώρα. (El País)

Και δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Στις 11 Ιουνίου 2026, ο δημοσιογράφος Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλντές, ρεπόρτερ της Vanguardia de Veracruz και διευθυντής του Reportaje Policiaco Veracruzano, δολοφονήθηκε στην Πόσα Ρίκα της Βερακρούς. Κάλυπτε θέματα εγκληματικότητας και ασφάλειας. Η CPJ σημείωσε ότι δολοφονήθηκε στον ίδιο περίπου δρόμο όπου λίγους μήνες νωρίτερα είχε εκτελεστεί άλλος δημοσιογράφος. (Committee to Protect Journalists)

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Τον Ιανουάριο του 2026, ο Κάρλος Κάστρο, 25 ετών, επικεφαλής του ενημερωτικού ιστότοπου Código Norte Veracruz και συνεργάτης τοπικών μέσων, πυροβολήθηκε ενώ έτρωγε σε εστιατόριο στην Πόσα Ρίκα. Κάλυπτε επίσης αστυνομικό και εγκληματολογικό ρεπορτάζ. (Committee to Protect Journalists)

Τον Μάρτιο, ο Χουάν Νταβίντ Γκάμες, ιδιοκτήτης του τοπικού site Táctica SS, δολοφονήθηκε στην πολιτεία Νουέβο Λεόν. Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ανέφεραν ότι κάλυπτε θέματα ασφάλειας, διαφθοράς, διακίνησης ναρκωτικών και αστυνομικών επιχειρήσεων. Την ίδια περίοδο, ο δημοσιογράφος Όσκαρ Μερίνο Ρουίς τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά στην Οαχάκα. (rsf.org)

Μια χώρα όπου το ρεπορτάζ μπορεί να γίνει θανατική καταδίκη

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Το Μεξικό εδώ και χρόνια βρίσκεται στην κορυφή των πιο επικίνδυνων χωρών για τους δημοσιογράφους εκτός εμπόλεμων ζωνών. Το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο την οργάνωση Article 19, ότι μέσα στο 2025 καταγράφηκαν επτά δολοφονίες δημοσιογράφων και μία εξαφάνιση, αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με το 2024. (Reuters)

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο ποιος σκότωσε τη Ροξάνα Γκουσμάν. Είναι ποιοι την άφησαν απροστάτευτη. Ποιοι γνώριζαν. Ποιοι φοβήθηκαν να μιλήσουν. Ποιοι συνεργάστηκαν. Και κυρίως, ποιο κράτος μπορεί να ονομάζεται κράτος δικαίου όταν οι δημοσιογράφοι του απάγονται από τα σπίτια τους, δολοφονούνται και στη συνέχεια οι υποθέσεις τους θάβονται μέσα στην ατιμωρησία.

Η δολοφονία της Ροξάνα Γκουσμάν δεν είναι απλώς άλλο ένα έγκλημα στο Μεξικό. Είναι ένα ακόμα μήνυμα τρόμου προς κάθε δημοσιογράφο που τολμά να ρωτήσει, να ψάξει, να γράψει. Και όταν μια κοινωνία αρχίζει να συνηθίζει ότι η αλήθεια μπορεί να πληρωθεί με τη ζωή, τότε δεν κινδυνεύει μόνο ο Τύπος. Κινδυνεύει η ίδια η δημοκρατία.

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