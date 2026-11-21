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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Γκουασάβε από δυνάμεις του υπουργείου Άμυνας, προκαλώντας έντονες ένοπλες συγκρούσεις, οδοφράγματα και πυρπολήσεις οχημάτων από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο συλληφθείς θεωρείται επικεφαλής του καρτέλ των Μπελτράν Λέιβα, με τις αμερικανικές αρχές να έχουν ορίσει αμοιβή πέντε εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του.

Η σύλληψη του ηγετικού στελέχους προκάλεσε εκτεταμένη αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή της Σιναλόα, αναγκάζοντας τις αρχές να αναπτύξουν επιπλέον δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης.

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Τη σύλληψη του Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες (Fausto Isidro Meza Flores), γνωστού ως «El Chapo Isidro», ενός από τους 10 πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI, αναφέρουν μεξικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Γκουασάβε (Guasave), στην πολιτεία Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, ενώ μετά τη σύλληψή του ξέσπασαν ένοπλες συγκρούσεις, πυρπολήσεις οχημάτων και αποκλεισμοί δρόμων.

Wikimedia Commons

Σύμφωνα με το EL PAÍS, η σύλληψη του Μεσα Φλόρες πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με τις πληροφορίες να προέρχονται από πηγές κοντά στο κυβερνητικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Μεξικού. Η επιχείρηση πυροδότησε σοβαρά επεισόδια στην περιοχή, με πυροβολισμούς, οδοφράγματα και στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν πάνω από την πόλη.

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Την είδηση μετέδωσε και το N+ (Televisa), επικαλούμενο ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με την οποία συνελήφθη ο Μεσα Φλόρες, που θεωρείται επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης των Μπελτράν Λέιβα (Beltrán Leyva). Οι αμερικανικές αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Μεταξύ των μέσων που καλύπτουν την επιχείρηση είναι και η La Jornada, η οποία αναφέρει ότι η σύλληψη έγινε από δυνάμεις του υπουργείου Άμυνας του Μεξικού, έπειτα από επιχείρηση με χερσαία και εναέρια μέσα. Όπως μεταδίδει, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσπάθησαν να εμποδίσουν τη σύλληψη αλλά και τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional… pic.twitter.com/Q4AFwIeOzU — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

Ένοπλες συγκρούσεις, αποκλεισμοί και πυρπολήσεις οχημάτων

Μετά την επιχείρηση, η πόλη Γκουασάβε βρέθηκε σε κατάσταση αναταραχής. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ένοπλοι επιτέθηκαν σε ομοσπονδιακές δυνάμεις ασφαλείας, ενώ σημειώθηκαν πυροβολισμοί, καταδιώξεις, πυρπολήσεις οχημάτων και αποκλεισμοί δρόμων με φορτηγά.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να αποτρέψουν την επέκταση των επεισοδίων σε γειτονικές περιοχές. Οι αποκλεισμοί με βαρέα οχήματα και οι πυρπολήσεις αυτοκινήτων αποτελούν συχνά μέσο αντίδρασης εγκληματικών οργανώσεων σε επιχειρήσεις των αρχών στο Μεξικό, καθώς δυσχεραίνουν την πρόσβαση των αστυνομικών και των στρατιωτικών δυνάμεων και προκαλούν αναστάτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων.

🚨🇲🇽BREAKING: Armed clashes erupt in Sinaloa, Mexico



Gunmen reportedly attacked federal forces in Guasave and torched trailers to block the highway.



Helicopters have been seen searching overhead and a baseball game was canceled as fans flee from the gunfire.



Writer: Bri… Advertisement November 21, 2026

Το EL PAÍS περιγράφει σκηνές έντασης και φόβου, με τις ένοπλες συγκρούσεις να προκαλούν αναστάτωση στους κατοίκους, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προσπαθούσαν να ελέγξουν την κατάσταση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το N+, μετά τη σύλληψη καταγράφηκαν αποκλεισμοί και κινητοποιήσεις σε περιοχές όπως το Αχομέ, το Γκουασάβε και το Ναβολάτο, με τις αρχές να αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την προστασία των πολιτών.

Τα επεισόδια είχαν αντίκτυπο και σε αθλητική διοργάνωση, καθώς αγώνας μπέιζμπολ μεταξύ ομάδων της περιοχής διακόπηκε εν μέσω της αναταραχής.

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🇲🇽 | URGENTE: En México, una noche violenta en Guasave, Sinaloa: una agresión contra fuerzas federales desata un fuerte despliegue de seguridad, con persecuciones y disparos que generan horas de incertidumbre entre los habitantes. pic.twitter.com/0tUuW3dAzl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

Major clashes between the Mexican Army and Cartel paramilitary groups are taking place tonight across Sinaloa, Mexico, following a successful military operation earlier this evening which resulted in the capture of Fausto “Chapo Isidro” Flores, the leader of the Beltrán Leyva… pic.twitter.com/Yao6aQFe9T — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

Ποιος είναι ο «El Chapo Isidro»

Ο Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες θεωρείται σημαντικό στέλεχος του μεξικανικού οργανωμένου εγκλήματος και επικεφαλής της οργάνωσης Meza-Flores, η οποία δραστηριοποιείται στη Σιναλόα και είναι γνωστή και ως καρτέλ του Γκουασάβε ή Los Mazatlecos.

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Η ένταξή του στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων του FBI είχε αναδείξει τη σημασία του δικτύου του για τις αμερικανικές αρχές. Η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει φυγάδες που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι και για τους οποίους το FBI ζητά τη συνδρομή των πολιτών προκειμένου να εντοπιστούν. Στην περίπτωση του Μεσα Φλόρες, η αμοιβή των 5 εκατομμυρίων δολαρίων αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην υπόθεσή του.

¡CAE EL CHAPO ISIDRO!



Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave y único mexicano en la lista de los 10 más buscados del FBI (recompensa de 5 MDD), fue detenido anoche por fuerzas especiales del Ejército en Guasave, Sinaloa.



Su captura desató un mini-Culiacanazo:… pic.twitter.com/7YjayB9Ib2 — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) November 21, 2026

Η σύλληψή του θεωρείται σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια στη Σιναλόα, μια πολιτεία που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της δράσης ισχυρών εγκληματικών οργανώσεων. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τερματίζεται η δράση του δικτύου του.

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Σε ανάλογες περιπτώσεις, η απομάκρυνση ενός ηγετικού στελέχους μπορεί να προκαλέσει ανακατατάξεις στο εσωτερικό μιας οργάνωσης, αλλά και ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της. Οι εξελίξεις στην περιοχή αναμένεται, επομένως, να παρακολουθούνται στενά από τις μεξικανικές αρχές.

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Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του FBI, ο Μεσα Φλόρες φέρεται να είχε εμπλοκή σε διακίνηση κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και μαριχουάνας, ενώ η οργάνωσή του θεωρείται ένοπλη και επικίνδυνη.

🚨 ¡SEÑORAS Y SEÑORES, ESTO ES GUASAVE, SINALOA, HOY!



Fuertes enfrentamientos armados entre fuerzas federales y el crimen organizado han provocado una jornada de terror. La violencia llegó a tal extremo que incluso tuvo que suspenderse el partido de béisbol de los Algodoneros de… pic.twitter.com/G9cZK5MNTH — Marcel Carrillo (@marcelcarrillog) November 21, 2026

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