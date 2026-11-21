Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το FBI ερευνά νέα κυβερνοεπίθεση στο κεντρικό σύστημα ανταλλαγής εγκληματολογικών πληροφοριών, το οποίο χρησιμοποιείται από ομοσπονδιακές και τοπικές αστυνομικές αρχές για τον έλεγχο ποινικών μητρώων.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί τη δεύτερη παραβίαση της εν λόγω υποδομής μέσα σε λίγους μήνες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των κρίσιμων συστημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών ή το ενδεχόμενο υποκλοπής ευαίσθητων δεδομένων, ενώ η έρευνα για το συμβάν παραμένει σε εξέλιξη.

Η υπηρεσία έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα περιστατικά κυβερνοασφάλειας στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής προσωπικών δεδομένων εργαζομένων από την ομάδα χάκερ ShinyHunters το 2026.

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Πληθαίνουν οι επιθέσεις κυβερνοεπίθεσεις με το Αμερικανικό FBI να ερευνά αυτή τη φορά την παραβίαση της δικής του κεντρικής βάσης δεδομένων εγκληματολογικών πληροφοριών που μοιράζονται ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές αρχές.

Πρόκειται για το National Crime Information Center (NCIC), ένα κρίσιμο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για εντάλματα σύλληψης και ελέγχους ποινικού ιστορικού, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο δεύτερου περιστατικού παραβίασης μέσα σε λίγους μήνες.

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Όπως αναφέρει το CNN, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για την έρευνα, η νέα εισβολή εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία των αμερικανικών διωκτικών αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών, την έκταση της πρόσβασής τους ή το ενδεχόμενο να έχουν υποκλαπεί ευαίσθητες πληροφορίες. Το FBI δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Το National Crime Information Center αποτελεί βασική υποδομή για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια.

Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναζητούν και να διασταυρώνουν στοιχεία για εντάλματα σύλληψης, ποινικά μητρώα και ελέγχους ιστορικού, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών υπηρεσιών.

Η φερόμενη παραβίασή του προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό λόγω του ρόλου που διαδραματίζει στις καθημερινές αστυνομικές επιχειρήσεις.

Η νέα κυβερνοεπίθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να καθησυχάσει την κοινή γνώμη για την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών της χώρας.

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Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί σοβαρές διακοπές λειτουργίας συστημάτων που επηρεάζουν τράπεζες, την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) και το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν έχουν συνδεθεί με την υπό διερεύνηση παραβίαση.

Ο διευθυντής του FBI την ώρα την «επίθεσης» μιλούσε στο Fox

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την Πέμπτη (19/11), αφού στελέχη του FBI είχαν ενημερωθεί για το νέο περιστατικό, ο διευθυντής της υπηρεσίας, Κας Πατέλ, εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, προβάλλοντας το έργο του FBI στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Winter Shield», μια πρωτοβουλία που είχε ολοκληρωθεί μήνες νωρίτερα και στόχευε στην παρότρυνση επιχειρήσεων και οργανισμών να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους, ώστε να αποτρέπουν την πρόσβαση χάκερ σε ευαίσθητα δεδομένα.

Ο Πατέλ μίλησε για την πρωτοβουλία σαν να βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, ενώ υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές αναβαθμίσεις για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

«Άλλες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιήσει αυτές τις αναβαθμίσεις, αλλά δεν το έκαναν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Η προηγούμενη επίθεση των ShinyHunters και η κλοπή δεδομένων εργαζομένων

Η νέα υπόθεση προστίθεται σε προηγούμενα περιστατικά παραβίασης πληροφοριακών συστημάτων του FBI.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, η ομάδα χάκερ ShinyHunters πραγματοποίησε κυβερνοεπίθεση με στόχο ιστότοπο προσλήψεων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, αποκτώντας, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί Καναδός ερευνητής και συγγραφέας με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες που συνδέονται με την παραβίαση.

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Ευάλωτο το FBI – Από την παραβίαση του 2023 και τα αρχεία του Έπσταϊν έως σήμερα

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Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του CNN, ορισμένοι εργαζόμενοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν λάβει επαρκή ενημέρωση για το εάν τα προσωπικά τους στοιχεία είχαν επηρεαστεί, ενώ εξέφρασαν δυσαρέσκεια για τα μέτρα προστασίας και τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρθηκαν στα θύματα της διαρροής.



Το FBI είχε αντιμετωπίσει σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας και το 2023, όταν χάκερ κατάφεραν να εισβάλουν σε υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιούσε το γραφείο της υπηρεσίας στη Νέα Υόρκη.

Το συγκεκριμένο σύστημα εξυπηρετούσε έρευνες για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και περιλάμβανε υποδομή αποθήκευσης εικόνων που σχετίζονταν με την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν.

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Η παραβίαση είχε αποκαλυφθεί σε προηγούμενο ρεπορτάζ του CNN, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση σε όλα τα αποθηκευμένα αρχεία.

Η νέα υπόθεση με το National Crime Information Center επαναφέρει τα ερωτήματα για την προστασία των κρίσιμων ψηφιακών συστημάτων του FBI, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη και τις αμερικανικές αρχές να μην έχουν ακόμη αποσαφηνίσει την πλήρη έκταση της εισβολής.