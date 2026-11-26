Λίγες ημέρες απομένουν για τους εργαζομένους που δικαιούνται το ειδικό εποχικό επίδομα της ΔΥΠΑ για το 2026 και δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση. Η προθεσμία εκπνέει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης να κυμαίνονται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία του δικαιούχου.
Το βοήθημα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, μεταξύ των οποίων απασχολούμενους στον τουρισμό, την εστίαση, τις οικοδομές, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και τον χώρο του θεάματος. Βασικό κριτήριο αποτελεί ο αριθμός των ημερών ασφάλισης που πραγματοποίησε το 2025, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εργασιακές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
Τα ποσά και τα απαιτούμενα ένσημα
|Επαγγελματική κατηγορία
|Ποσό
|Ημέρες ασφάλισης το 2025
|Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί
|1.064,12 €
|95–210
|Κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες
|1.006,60 €
|50–210
|Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες
|1.006,60 €
|50–210
|Καπνεργάτες
|1.006,60 €
|50–210
|Εργαζόμενοι ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
|1.006,60 €
|50–230
|Μουσικοί, μέλη αναγνωρισμένων σωματείων
|719 €
|50–210
|Ηθοποιοί και τεχνικοί θεάματος
|719 €
|50–210
|Υποδηματεργάτες
|719 €
|—
|Χειριστές μηχανημάτων έργων
|719 €
|70–210
|Εργαζόμενοι τουρισμού και εστίασης
|719 €
|Τουλάχιστον 75
|Σμυριδεργάτες
|1.438 €
|50–240
|Ταξιθέτες, χορευτές και λοιπές επιλέξιμες ειδικότητες
|719 €
|—
Για τους εργαζομένους στον τουρισμό και την εστίαση απαιτούνται τουλάχιστον 75 ημέρες ασφάλισης το 2025, εκ των οποίων όχι περισσότερες από 50 κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Για τους οικοδόμους, λόγω του ειδικού τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών ημερών, το όριο των 95 έως 210 ενσήμων αντιστοιχεί περίπου σε 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.
Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω της προπληρωμένης κάρτας κοινωνικών παροχών. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ανάληψη μετρητών έως το 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για αγορές και πληρωμές μέσω της κάρτας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην υπηρεσία «Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ», χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.