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Λίγες ημέρες απομένουν για τους εργαζομένους που δικαιούνται το ειδικό εποχικό επίδομα της ΔΥΠΑ για το 2026 και δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση. Η προθεσμία εκπνέει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης να κυμαίνονται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία του δικαιούχου.

Το βοήθημα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, μεταξύ των οποίων απασχολούμενους στον τουρισμό, την εστίαση, τις οικοδομές, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και τον χώρο του θεάματος. Βασικό κριτήριο αποτελεί ο αριθμός των ημερών ασφάλισης που πραγματοποίησε το 2025, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εργασιακές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

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Τα ποσά και τα απαιτούμενα ένσημα

Επαγγελματική κατηγορία Ποσό Ημέρες ασφάλισης το 2025 Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί 1.064,12 € 95–210 Κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες 1.006,60 € 50–210 Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες 1.006,60 € 50–210 Καπνεργάτες 1.006,60 € 50–210 Εργαζόμενοι ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 1.006,60 € 50–230 Μουσικοί, μέλη αναγνωρισμένων σωματείων 719 € 50–210 Ηθοποιοί και τεχνικοί θεάματος 719 € 50–210 Υποδηματεργάτες 719 € — Χειριστές μηχανημάτων έργων 719 € 70–210 Εργαζόμενοι τουρισμού και εστίασης 719 € Τουλάχιστον 75 Σμυριδεργάτες 1.438 € 50–240 Ταξιθέτες, χορευτές και λοιπές επιλέξιμες ειδικότητες 719 € —

Για τους εργαζομένους στον τουρισμό και την εστίαση απαιτούνται τουλάχιστον 75 ημέρες ασφάλισης το 2025, εκ των οποίων όχι περισσότερες από 50 κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Για τους οικοδόμους, λόγω του ειδικού τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών ημερών, το όριο των 95 έως 210 ενσήμων αντιστοιχεί περίπου σε 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω της προπληρωμένης κάρτας κοινωνικών παροχών. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ανάληψη μετρητών έως το 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για αγορές και πληρωμές μέσω της κάρτας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην υπηρεσία «Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ», χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.