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Το πρόβλημα στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης προκλήθηκε από την ΗΔΥΚΑ ΑΕ, εμποδίζοντας την έγκαιρη εκκαθάριση των αιτήσεων κατά την προηγούμενη διαδικασία.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Α21 θα επαναλειτουργήσει για υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2026.

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Έκτακτη πληρωμή του Επιδόματος Παιδιού (Α21) την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία, λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών.

Η απόφαση έχει ως αποτέλεσμα να μετατεθεί η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Α21 για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00, προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να τροποποιηθούν οι ήδη υποβληθείσες για το έτος 2026.

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Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα.

Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΗΔΥΚΑ ΑΕ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων.

Για τον λόγο αυτό, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου, με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του από 28 Σεπτεμβρίου 2026 Δελτίου Τύπου του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το οποίο στις 30 Σεπτεμβρίου επρόκειτο να καταβληθούν 70.584.787,15 ευρώ σε 422.148 δικαιούχους του Επιδόματος Παιδιού (Α21).

Με τη νέα διαδικασία εκκαθάρισης δίνεται πλέον η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 08:00 οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται εκ νέου στην εφαρμογή του Α21 για την υποβολή νέων αιτήσεων ή την τροποποίηση των υφιστάμενων αιτήσεων για το 2026. Η σχετική δυνατότητα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00.