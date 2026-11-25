Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταξιούχος Ιάνθη Δέδε εκφράζει την αγανάκτησή της για τη διπλή παρακράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης από τη σύνταξη γήρατος και τη σύνταξη χηρείας που λαμβάνει.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει από το 2016, οι εισφορές υγείας υπολογίζονται στο άθροισμα όλων των συντάξεων που εισπράττει ένας ασφαλισμένος.

Η συγκεκριμένη πρακτική οδηγεί σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των συνταξιούχων, παρόλο που η δεύτερη σύνταξη δεν παρέχει επιπλέον δικαιώματα υγειονομικής κάλυψης.

Το ζήτημα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη της ρύθμισης, καθώς η επιβολή διπλής εισφοράς μειώνει σημαντικά το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των δικαιούχων.

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«Θα αναστηθεί ο άντρας μου και θα πάει σε γιατρό;» Με αυτή τη φράση, η κα Ιάνθη Δέδε, συνταξιούχος που επικοινώνησε μαζί μας περιγράφει την αγανάκτησή της για μια ρύθμιση που εφαρμόζεται εδώ και έντεκα χρόνια. Η ίδια λαμβάνει δύο συντάξεις, τη δική της σύνταξη γήρατος και σύνταξη χηρείας από τον αποβιώσαντα σύζυγό της και κάθε μήνα διαπιστώνει ότι το κράτος παρακρατεί εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και από τις δύο!

Και το πιο εντυπωσιακό; Δεν πρόκειται για λάθος του ΕΦΚΑ. Είναι απολύτως νόμιμο!



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Δύο συντάξεις, δύο παρακρατήσεις, ένας ασφαλισμένος

Από την 1η Ιουλίου 2015, με τον νόμο 4334/2015, η εισφορά υγείας στις κύριες συντάξεις αυξήθηκε από 4% σε 6%, ενώ επιβλήθηκε εισφορά 6% και στις επικουρικές. Το 2016, με τον νόμο 4387, αποσαφηνίστηκε ότι όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες συντάξεις, η εισφορά υπολογίζεται στο άθροισμά τους. Έτσι, μια χήρα που εισπράττει δική της σύνταξη και σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου της καταβάλλει εισφορά και για τα δύο ποσά.

Πληρώνουν για υγεία στο κράτος περισσότερα από ό,τι σε μια… ασφαλιστική εταιρεία!

Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια συνταξιούχος εισπράττει 900 ευρώ κύρια σύνταξη γήρατος και 500 ευρώ κύρια σύνταξη χηρείας. Από την πρώτη παρακρατούνται 54 ευρώ τον μήνα για υγειονομική περίθαλψη. Από τη δεύτερη, άλλα 30 ευρώ. Συνολικά 84 ευρώ τον μήνα ή 1.008 ευρώ τον χρόνο, περισσότερα από όσα θα κόστιζε ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο υγείας!

Αν η εισφορά επιβαλλόταν μόνο στη δική της σύνταξη, θα πλήρωνε 648 ευρώ ετησίως. Η διαφορά είναι 360 ευρώ τον χρόνο, χρήματα που αφαιρούνται από το εισόδημά της επειδή εισπράττει και σύνταξη χηρείας.

Σύνταξη Μηνιαία εισφορά υγείας Γήρατος 900 € 54 € Χηρείας 500 € 30 € Σύνολο 84 €

Αφού η συνταξιούχος έχει ήδη υγειονομική κάλυψη, γιατί το κράτος επιβάλλει πρόσθετη εισφορά και στη σύνταξη χηρείας;

Η δεύτερη σύνταξη δεν σημαίνει δεύτερη κάρτα υγείας, δεύτερο γιατρό ή περισσότερα δικαιώματα περίθαλψης. Πρόκειται για μια επιβάρυνση που εφαρμόζεται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, χωρίς να έχει αλλάξει η βασική φιλοσοφία της.

Πόσα εκατομμύρια ευρώ εισπράττει κάθε χρόνο το κράτος από την εισφορά υγείας στις συντάξεις χηρείας που καταβάλλονται παράλληλα με σύνταξη γήρατος;

Προτίθεται η κυβέρνηση να επανεξετάσει αυτή την επιβάρυνση;

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις χήρες, αλλά συνολικά τους συνταξιούχους που εισπράττουν περισσότερες συντάξεις. Και μπορεί η συγκεκριμένη παρακράτηση να είναι νόμιμη, όμως η κοινωνική δικαιοσύνη μιας ρύθμισης δεν εξαντλείται πάντοτε στη νομιμότητά της.

Η επιστολή της κας Δέδε

«Είμαι χήρα συνταξιούχος. Παίρνω και σύνταξη γήρατος δική μου και σύνταξη χηρείας του συζύγου μου. Το παράλογο που υπάρχει. Γίνεται παρακράτηση υπέρ υγείας στην δική μου σύνταξη και είναι σωστό. Αλλά γίνεται παρακράτηση υπέρ υγείας και στου θανόντα συζύγου μου. Ω του παραλόγου.

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Θα αναστηθεί ο άντρας μου και θα πάει σε γιατρό;

Ρώτησα και μου είπαν ότι αυτό έγινε το 2015. Σε όλες τις συντάξεις χηρείας να μπει υπέρ υγείας. Να μπει στη σύνταξη χήρας που παίρνει μόνο χηρείας και όχι δική της. Και όχι και στις 2 συντάξεις.

Και πολλές χήρες δεν το ξέρουν, και όταν το συζήτησα τρελάθηκαν. Κανονικά πρέπει να αφαιρεθεί από την σύνταξη χηρείας όταν υπάρχει και γήρατος.

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Διπλή παρακράτηση.

Έλεος.

Πιστεύω ότι θα το ελέγξετε και μακάρι να διορθωθεί.

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Ευχαριστώ εκ των προτέρων».