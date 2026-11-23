Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το κράτος προβλέπει αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, φτάνοντας συνολικά τα 77,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην αύξηση των εισοδημάτων και των επιχειρηματικών κερδών.

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, ενώ ο ΦΠΑ παραμένει η κυριότερη πηγή εσόδων, επηρεαζόμενος από τις αυξήσεις στις τιμές.

Το Δημόσιο στοχεύει στην είσπραξη του 56% των ετήσιων εσόδων κατά το δεύτερο εξάμηνο, με τον Ιούλιο να αποτελεί τον μήνα με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Αντίθετα, οι φόροι ακίνητης περιουσίας παρουσιάζουν ελαφρά μείωση λόγω των νέων απαλλαγών που έχουν θεσπιστεί για τους ιδιοκτήτες.

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Μπορεί να ανακοινώνονται ελαφρύνσεις για εργαζομένους, οικογένειες και επιχειρήσεις, όμως το κράτος αναμένεται να εισπράξει το 2027 περίπου 1,8 δισ. ευρώ περισσότερους φόρους. Πώς γίνεται να μειώνονται ορισμένοι φόροι και ταυτόχρονα να αυξάνονται οι εισπράξεις; Η απάντηση βρίσκεται κυρίως στην έστω και μικρή αύξηση των εισοδημάτων, των επιχειρηματικών κερδών και της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2027, τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να φτάσουν τα 77,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,4% σε σχέση με το 2026. Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο υπολογίζει να εισπράττει κατά μέσο όρο 6,5 δισ. ευρώ κάθε μήνα από άμεσους και έμμεσους φόρους.

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Ο Ιούλιος θα είναι ο πιο «βαρύς» μήνας

Η μεγαλύτερη φορολογική πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε επίπεδο συνολικών εισπράξεων, αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο. Από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο το Δημόσιο προβλέπει να εισπράξει περίπου 43,5 δισ. ευρώ, δηλαδή το 56% των ετήσιων φορολογικών εσόδων. Ο Ιούλιος ξεχωρίζει με εισπράξεις 9,196 δισ. ευρώ, καθώς συμπίπτει με την έναρξη πληρωμής του φόρου εισοδήματος. Πρόκειται για ποσό αυξημένο κατά 71% σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν προβλέπονται οι χαμηλότερες μηνιαίες εισπράξεις, ύψους 5,375 δισ. ευρώ.

Από πού θα έρθουν τα επιπλέον χρήματα

Η μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται από τον φόρο εισοδήματος. Τα έσοδα της συγκεκριμένης κατηγορίας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,534 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 28,974 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 17,036 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τη φορολόγηση φυσικών προσώπων και τα 9,352 δισ. ευρώ από τις επιχειρήσεις. Ειδικά οι επιχειρήσεις αναμένεται να καταβάλουν 801 εκατ. ευρώ περισσότερα, κυρίως λόγω της αύξησης των φορολογητέων κερδών.

Η ακρίβεια “ανεβάζει” τον ΦΠΑ που “ανεβάζει” τις φοροεισρπάξεις…

Παρά τις φορολογικές αλλαγές, ο ΦΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη μεμονωμένη πηγή φορολογικών εσόδων. Το 2027 προβλέπεται να αποδώσει 31 δισ. ευρώ, περίπου το 40% των συνολικών εισπράξεων. Πρόκειται για φόρο που επιβαρύνει την κατανάλωση και επηρεάζει άμεσα τις καθημερινές αγορές των νοικοκυριών. Όσο αυξάνονται οι τιμές, τόσο αυξάνονται και τα έσοδα του κράτους από τον ΦΠΑ.

Αντίθετα, οι φόροι ακίνητης περιουσίας αναμένεται να μειωθούν κατά 48 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων λόγω των νέων απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.

Πού αυξάνονται και πού μειώνονται οι φόροι το 2027