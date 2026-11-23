Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του συνολικού ενοικίου του προηγούμενου έτους με συγκεκριμένα ανώτατα όρια.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να πληρούν προκαθορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ η διαδικασία βασίζεται στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων.

Επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση προβλέπεται για τη φοιτητική στέγη, για την οποία δεν ισχύουν περιουσιακά κριτήρια κατά την αξιολόγηση.

Σε περιπτώσεις υποβολής ανακριβών δηλώσεων, το κράτος προβλέπει την επιστροφή των χρημάτων με τόκους και τον τριετή αποκλεισμό από το μέτρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια σημαντική οικονομική ανάσα περιμένει χιλιάδες νοικοκυριά στο τέλος Νοεμβρίου, καθώς τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η καταβολή της επιστροφής ενοικίου. Η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης.

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Advertisement

Advertisement

Για παράδειγμα, νοικοκυριό που κατέβαλλε ενοίκιο 600 ευρώ για ολόκληρο το έτος δικαιούται επιστροφή 600 ευρώ. Αντίθετα, για μίσθωση διάρκειας έξι μηνών με το ίδιο ενοίκιο, η ενίσχυση περιορίζεται στα 300 ευρώ.

Διπλή Επιστροφή για όσους συντηρούν και φοιτητικό σπίτι

Ξεχωριστή ενίσχυση προβλέπεται για τη φοιτητική στέγη, η οποία μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ ανά φοιτητή. Έτσι, οικογένεια που πληρώνει ενοίκιο τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη φοιτητική στέγη μπορεί να λάβει συνολικά έως 1.600 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν προσαυξήσεις λόγω παιδιών.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ.

Έως 25.000 ευρώ. Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: Έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Το περιουσιακό κριτήριο ορίζεται στα 120.000 ευρώ για άγαμο δικαιούχο και προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για την επιστροφή ενοικίου φοιτητικής κατοικίας δεν ισχύει περιουσιακό κριτήριο, παρά μόνο εισοδηματικό.

Advertisement

Διασταυρώσεις και πληρωμή

Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα, βάσει των φορολογικών δηλώσεων και των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων που έχουν καταχωριθεί στην ΑΑΔΕ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει σωστά τα στοιχεία της μίσθωσης και έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό IBAN. Και αν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο θυμηθείτε, ότιη ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

Ωστόσο, σε περίπτωση ανακριβών δηλώσεων που οδηγούν σε καταβολή, προβλέπεται επιστροφή των χρημάτων με τόκους και αποκλεισμός από το μέτρο για τρία χρόνια!

Advertisement