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Την αντίδραση της Δέσποινας Βανδή όταν δέχτηκε ερώτηση για τις φήμες περί συνεργασίας της Άννας Βίσση με τον Φοίβο κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες, με την τραγουδίστρια να επιλέγει να μην τοποθετηθεί δημόσια.

Η Δέσποινα Βανδή έδωσε το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου σε φιλανθρωπική συναυλία, στην οποία συμμετείχε μαζί με άλλους καλλιτέχνες.

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Σε δηλώσεις της που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Happy Day», αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής των καλλιτεχνών σε πρωτοβουλίες με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αλλά και στη σχέση των ερμηνευτών με τους δημιουργούς των τραγουδιών.

«Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί όλοι είμαστε ένα. Εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς αυτούς, κι εκείνοι δεν υπάρχουν χωρίς εμάς. Οπότε, σε τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις, όταν απαιτείται, δίνουμε το παρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, δημοσιογράφος επιχείρησε να τη ρωτήσει για τις πληροφορίες που θέλουν τον Φοίβο να ετοιμάζει νέα τραγούδια για την Άννα Βίσση. Η τραγουδίστρια, ωστόσο, δεν θέλησε να απαντήσει, αποφεύγοντας να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Αντί να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο της συνεργασίας, αποχώρησε χαμογελαστή, στέλνοντας ένα φιλί στις κάμερες.