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Οι δύο καλλιτέχνιδες παρουσίασαν ένα χιουμοριστικό βίντεο για την προώθηση του μουσικού σχήματος που ξεκινά επίσημα στις 6 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμφανίσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, σε μια παραγωγή που στοχεύει να αποτελέσει το κορυφαίο μουσικό γεγονός της σεζόν.

Στην παράσταση συμμετέχουν επίσης οι Wedding Singers, προσφέροντας ένα θέαμα με υπερσύγχρονη σκηνοθετική προσέγγιση και εντυπωσιακά σκηνικά για το κοινό.

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Φέτος τον χειμώνα η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ενώνουν τις δυνάμεις τους στην αθηναϊκή νύχτα, καθώς θα εμφανίζονται μαζί στη σκηνή του Nox.

Οι δύο αγαπημένες τραγουδίστριες ετοίμασαν ένα άκρως χιουμοριστικό promo βίντεο για την επικείμενη συνεργασία τους. Σε αυτό, μαγειρεύουν – στα κρυφά – η μία για την άλλη δύο πιάτα – «δηλητήριο» και ύστερα τα σερβίρουν και κάθονται μαζί να τα γευτούν. Ωστόσο, λίγο πριν τα φάνε η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ζητούν η μία από την άλλη να μην δοκιμάσουν, διότι έχουν και μία πρεμιέρα που τις περιμένει!

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Στο απολαυστικό βίντεο οι ερμηνεύτριες φορούν εντυπωσιακά φορέματα σε ασημί και ροζ χρυσή απόχρωση.

«Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου συναντά για πρώτη φορά την super star Δέσποινα Βανδή στην σκηνή του NOX από τις 6 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή νωρίς.

Πρόκειται για το κορυφαίο μουσικό σχήμα της τελευταίας δεκαετίας. Δύο από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες, με σπουδαία πορεία, αμέτρητες επιτυχίες και ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, ανεβαίνουν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του NOX, σε μια παραγωγή του ομίλου MK Group of companies Μαροσούλη – Κοταρίδη, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει το απόλυτο μουσικό γεγονός της νέας σεζόν. Μια συνεργασία που το κοινό περίμενε εδώ και χρόνια γίνεται επιτέλους πραγματικότητα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη δύναμη της λαϊκής της ερμηνείας, τα αμέτρητα τραγούδια της και την σκηνική της λάμψη ενώνεται με την super star Δέσποινα Βανδή με την εκρηκτική της εμφάνιση που τα τραγούδια της έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας.

Το ΝΟΧ σας υπόσχεται μια υπερσύγχρονη παραγωγή, με μια διεθνών προδιαγραφών σκηνοθετική προσέγγιση εντυπωσιακά σκηνικά και ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, μεγάλες ερμηνείες και εκπλήξεις.

Ο όμιλος MK Group έρχεται να θέσει νέα δεδομένα στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της σεζόν.

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Συμμετέχουν οι Wedding Singers.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα έχει ήδη ξεκινήσει.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00:00 (ώρα προσέλευσης στις 22:00)

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Κάθε Κυριακή στις 22:00 (ώρα προσέλευσης στις 20:00)», αναφέρει η ανακοίνωση για τη συνεργασία της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή.