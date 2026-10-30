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Η Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε δημόσια στο μέλλον της σχέσης της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, εκφράζοντας την επιθυμία της να παραμείνουν μαζί για πάντα. «Προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός γιόρτασε τα 49α γενέθλιά του και η τραγουδίστρια θέλησε να του ευχηθεί μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Συγκεκριμένα, δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους, καθώς και ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο του Βασίλη Μπισμπίκη, συνοδεύοντάς τες με το τραγούδι της «Στην Αυλή του Παραδείσου».

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ. Χρόνια πολλά αγάπη μου».