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Ο επαγγελματίας, που διατηρεί στενή φιλική σχέση με το ζεύγος Κλούνεϊ, σύστησε την Αμάλ Κλούνεϊ στην οικογένειά του κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Παράλληλα, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης συναντήθηκε με γνωστές Ελληνίδες φίλες του, με τις οποίες διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς από τα πρώτα βήματα της καριέρας του.

Ο Γιαννέτος εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους ανθρώπους που τον στήριξαν, τονίζοντας τη σημασία των διαχρονικών σχέσεων στη ζωή του.

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Αφού επιμελήθηκε την εμφάνισή της (και του συζύγου της) στο Φεστιβάλ Βενετίας και ταξίδεψε για 18 μόλις ώρες στο Λος Άντζελες για να παρευρεθεί στο πάρτι των υποψηφίων των βραβείων Emmy, ο Δημήτρης Γιαννέτος επέστρεψε στην Ελλάδα, προκειμένου να επιμεληθεί τις εμφανίσεις της Αμάλ Κλούνεϊ κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής της στην Αθήνα.

Ο διεθνούς, πλέον, φήμης κομμωτής και μακιγιέρ, που ζει κυριολεκτικά το Αμερικανικό όνειρο, έχοντας στο πορτφόλιό του συνεργασίες με τεράστια ονόματα, όπως η Ντεμί Μουρ, ο Μπραντ Πιτ, η Κιμ Καρντάσιαν, η Τζίτζι Χαντίντ, η Καμίλα Καμπέγιο, η Πενέλοπε Κρουζ και η Σίντι Κρόφορντ, έχει αναπτύξει πλέον εκτός απο επαγγελματική και στενή φιλική σχέση με το ζεύγος Κλούνεϊ.

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Έτσι, λοιπόν, ο Δημήτρης Γιαννέτος φρόντισε να συστήσει την Αμάλ Κλούνεϊ στην οικογένειά του, σε ένα διάλειμμα από το φορτωμένο πρόγραμμά της, που ολοκληρώθηκε με το πριβέ δείπνο της ελληνικής Unesco στο μουσείο της Ακρόπολης.

Η Αμάλ Κλούνεϊ με τον Δημήτρη Γιαννέτο, τους γονείς του, την αδελφή του και τις ανιψιές του στην Αθήνα.

«Ευχαριστώ την Αμάλ και τον Τζορτζ που πίστεψαν σε μένα και μου έδειξαν εμπιστοσύνη. Είμαι απίστευτα ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξή σας και για που με κάνετε πάντα να νιώθω σαν να είμαστε οικογένεια» έχει εξομολογηθεί ο Δημήτρης Γιαννέτος, ενώ πολύ συχνά τα μεγαλύτερα γυναικεία sites του πλανήτη, έχουν εκφραστεί πολύ κολακευτικά για τα beauty looks που της έχει δημιουργήσει για τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί.

Δημήτρης Γιαννέτος: Δεν ξεχνάει όσους τον στήριξαν στα πρώτα του βήματα

Ο Δημήτρης Γιαννέτος, φρόντισε να συναντηθεί και με καλές του φίλες που εξακολουθεί να διατηρεί στενή επαφή, όπως η Αποστολία Ζώη που ήταν το πρώτο μεγάλο όνομα που τον είχε εμπιστευτεί στην αρχή της καριέρας του, ενώ με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκαναν στενή παρέα όταν είχαν και οι δυο βάση τους τη Νέα Υόρκη. Όσο για τη Δέσποινα Βανδή, ήταν εκείνη που ουσιαστικά είχε κάνει πασίγνωστο το όνομά του, αφού φρόντιζε αποκλειστικά την εμφάνισή της μέχρι την ημέρα που άνοιξε τα φτερά του για το εξωτερικό- χωρίς να γνωρίζει καν αγγλικά!

Ο Δημήτρης Γιαννέτος με τις καλές του φίλες,Δέσποινα Βανδή, Έφη Καλαμπούκα, Στεφανία Ρίζου, Αποστολία Ζώη, Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Τάμτα.

«Όσες ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, το συναίσθημα παραμένει πάντα το ίδιο. Αγάπη χωρίς όρους. Σας αγαπώ» έγραψε ο Δημήτρης Γιαννέτος στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή του.