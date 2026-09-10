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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, που θα λάβει χώρα σήμερα το βράδυ.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κα Clooney έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν.

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Νωρίτερα η Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα.

Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Τρίτης ενόψει της αποψινής συνάντησης των Πρεσβειρών Καλής Θελήσεων της Unesco, η οποία γίνεται για πρώτη φορά εκτός της έδρας του Οργανισμού στο Παρίσι και, φυσικά, πρώτη φορά στην Αθήνα.

Η εκδήλωση το απόγευμα στο Ολυμπιείο

Η συζήτηση θα αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Πολιτισμό και θα απευθύνουν χαιρετισμό, εκτός από την Αμάλ Αλαμουντίν, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με πρωτοβουλία της οποίας γίνεται στην Αθήνα η εν λόγω εκδήλωση.

Το δείπνο στην Ακρόπολη

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει στις 20:30 δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο οποίο θα παραβρεθεί ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία θα απευθύνει και ομιλία.