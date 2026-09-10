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Στον ναό του Ολυμπίου Διός έφτασε η Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ, προκειμένου να παρευρεθεί στην κλειστή συζήτηση με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός».

Η γνωστή δικηγόρος, η οποία βρέθηκε στον ιστορικό αρχαιολογικό χώρο με φόντο ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Αθήνας, τράβηξε τα βλέμματα με την κομψή εμφάνισή της.

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Για την περίσταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό κοστούμι, το οποίο συνδύασε με χρυσά σκουλαρίκια, λευκή τσάντα και μεγάλα κοκάλινα γυαλιά. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα κομψά, ολοκληρώνοντας το look.

Στη συζήτηση έδωσαν το «παρών» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, καθώς και εκπρόσωποι της UNESCO και της κυβέρνησης.

Το δείπνο στην Ακρόπολη

Θα ακολουθήσει στις 20:30 δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο οποίο θα παραβρεθεί ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία θα απευθύνει και ομιλία.

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI