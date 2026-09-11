Ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO Khaled El-Enany, η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού Κωστάντζα Σμπώκου- Κωνσταντακοπούλου και η Amal Clooney, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Senior Fellow στο Oxford Institute of Technology and Justice και συνιδρύτρια του Clooney Foundation for Justice. Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2026

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η UNESCO πραγματοποίησε για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση των Πρεσβευτών Καλής Θελήσεώς της εκτός της έδρας της στο Παρίσι, επιλέγοντας την Αθήνα ως τόπο διεξαγωγής των εργασιών.

Η ιστορική αυτή διοργάνωση, η οποία υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, έθεσε στο επίκεντρο του διαλόγου τη σχέση μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διεθνείς προσωπικότητες και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας συζήτησαν για την ανάγκη μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στην τεχνολογική ανάπτυξη.

Οι ομιλητές υπογράμμισαν τον ρόλο του πολιτισμού ως εργαλείο ειρήνης και διεθνούς συνεργασίας, επισημαίνοντας την ευθύνη για τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής πολυμορφίας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

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Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η UNESCO επέλεξε να βγει εκτός των τειχών της έδρας της στο Παρίσι και να συγκεντρώσει τους Πρεσβευτές Καλής Θελήσεώς της σε μια ξένη πρωτεύουσα. Η επιλογή έπεσε στην Αθήνα, και η τριήμερη συνάντηση που ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα δεν ήταν απλώς μια ακόμη διεθνής διοργάνωση· ήταν μια συμβολική κίνηση με βαθύτερο μήνυμα, σε μια στιγμή που ο κόσμος αναζητά νέους τρόπους να μιλήσει για την ειρήνη, τον πολιτισμό και την τεχνολογία.

Η ίδια η επιλογή της Αθήνας δεν ήταν τυχαία: μια πόλη-σύμβολο της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού έγινε το φυσικό σκηνικό για μια συζήτηση που άπτεται ακριβώς αυτών των αξιών.

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Το αποτύπωμα της ιστορικής συνάντησης

Στην τριήμερη συνάντηση της Αθήνας, η UNESCO αποφάσισε για πρώτη φορά να βγει από την έδρα της, επιλέγοντας την Ελλάδα ως τον τόπο όπου θα τεθούν τα θεμέλια μιας νέας συζήτησης για το πώς ο Πολιτισμός και η τεχνολογία μπορούν να συνυπάρξουν δημιουργικά, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Η διοργάνωση αυτή, με την υπογραφή της Κωστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου και την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, αφήνει πίσω της μια παρακαταθήκη. Ένα προηγούμενο που αποδεικνύει πως οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί μπορούν – και οφείλουν – να ανοίγονται σε νέους τόπους, νέες φωνές και νέους διαλόγους, ακριβώς όπως υπενθυμίζει και το ίδιο το Καταστατικό της UNESCO του 1945: οι πόλεμοι γεννιούνται στο μυαλό των ανθρώπων, και είναι εκεί που πρέπει να χτιστεί η άμυνα της ειρήνης.

Το γεγονός ότι η UNESCO επέλεξε να «σπάσει» για πρώτη φορά τη μέχρι σήμερα καθιερωμένη πρακτική και να διοργανώσει τη συνάντηση των Πρεσβευτών της εκτός Παρισιού, είναι μια απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον, θέτοντας ένα προηγούμενο που μπορεί να επαναληφθεί σε άλλες χώρες και πόλεις τα επόμενα χρόνια. Η Αθήνα, έτσι, κατέγραψε μια πρωτιά που θα συνοδεύει πλέον το όνομά της στα διεθνή αρχεία του Οργανισμού.

Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος αν αναλογιστεί κανείς πως πρόκειται για θεσμό με 194 κράτη-μέλη, γραφεία σε 53 χώρες και δίκτυο που αγκαλιάζει πάνω από 2.260 μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το να αποφασίσει ένας τέτοιος οργανισμός να αλλάξει, έστω για μία φορά, τη γεωγραφία των εργασιών του, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη χώρα υποδοχής.

Η Αθήνα έζησε ένα διεθνές γεγονός στη σκιά της Ακρόπολης

Η παρουσία διεθνών προσωπικοτήτων στην Αθήνα αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία ενός ραντεβού χωρίς προηγούμενο στα χρονικά της UNESCO. Η επίσκεψη της Aμάλ Κλούνει στη χώρα μας, στο πλαίσιο της πρώτης ετήσιας συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως εκτός Παρισιού, κινητοποίησε την πολιτική, επιχειρηματική και καλλιτεχνική ελίτ της χώρας. Στην άφιξή της στον Ναό του Ολυμπίου Διός το απόγευμα της Πέμπτης, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, Baria Alamuddin, φωτογράφοι διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων κατέγραφαν και μετέδιδαν εικόνας ανά δευτερόλεπτο!

Η δημόσια απήχηση της διοργάνωσης αποτυπώθηκε ιδιαίτερα στο επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Μουσείο της Ακρόπολης, αφιερωμένο στην προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εκεί έδωσαν το «παρών» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, η οποία μάλιστα ήταν η κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, καθώς και ονόματα από τον χώρο της τέχνης και της επιχειρηματικότητας (μεταξύ αυτών και η Άννα Βίσση). Τα έσοδα της βραδιάς διατέθηκαν υπέρ του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό, που στηρίζει, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών – μια λεπτομέρεια που προσέδωσε στη βραδιά ουσιαστικό, πέρα από συμβολικό, περιεχόμενο.

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Η έντονη κάλυψη της επίσκεψης της Αμάλ Κλούνει από τα ελληνικά μέσα – από τις εμφανίσεις της στο Ολυμπιείο και το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι μια πιο ανεπίσημη βόλτα της στον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου με τη μητέρα της – λειτούργησε ως καθρέφτης του ενδιαφέροντος που προκάλεσε η όλη διοργάνωση στο διεθνές ακροατήριο. Η εικόνα διεθνών προσωπικοτήτων να περπατούν ανάμεσα σε αρχαία μνημεία της Αθήνας, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας της χώρας, ενίσχυσε την αίσθηση πως η τριήμερη συνάντηση δεν ήταν απλώς μια θεσμική διαδικασία πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά ένα γεγονός με ορατή, απτή απήχηση στην πόλη που το φιλοξένησε.

Ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO Khaled El-Enany, η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού Κωστάντζα Σμπώκου- Κωνσταντακοπούλου και η Amal Clooney, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Senior Fellow στο Oxford Institute of Technology and Justice και συνιδρύτρια του Clooney Foundation for Justice. Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2026

Ο Ναός του Ολυμπίου Διός ως σκηνικό διαλόγου

Κορυφαία στιγμή της τριήμερης συνάντησης ήταν η κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Ναό του Ολυμπίου Διός, ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία της αρχαίας Αθήνας. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO, Khaled El-Enany, και η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σε μια σύνθεση προσώπων που ανέδειξε το βάρος που απέδωσε η ελληνική Πολιτεία στη διοργάνωση.

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε με την Economist Enterprise και συντονίστηκε από τον Alasdair Ross, Countries Editor του The Economist, περιλάμβανε τη συζήτηση με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός», με ομιλήτριες την Αμάλ Κλούνει και την Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου. Ο διάλογος αυτός στάθηκε ίσως το πιο επίκαιρο σημείο της τριήμερης συνάντησης, καθώς άγγιξε ένα ζήτημα που απασχολεί σήμερα κάθε πολιτισμική και θεσμική συζήτηση παγκοσμίως: πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει, διαμορφώνει αλλά και απειλεί την ανθρώπινη δημιουργικότητα και την πολιτιστική πολυμορφία.

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Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός

Ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO, Khaled El-Enany, τόνισε ότι καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει κάθε πτυχή του πολιτιστικού οικοσυστήματος, είναι αναγκαίο η ανάπτυξη και η χρήση της να παραμένουν προσηλωμένες σε ηθικές αρχές που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Στην κεντρική εκδήλωση στον Ναό του Ολυμπίου Διός, η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου ανέδειξε με τη δική της τοποθέτηση μια από τις πιο ουσιαστικές διαστάσεις της συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη: τον κίνδυνο της αφάνειας. Η Πρέσβειρα σημείωσε πως η Τεχνητή Νοημοσύνη εκπαιδεύεται πάνω σε κυρίαρχα αφηγήματα – μία παρατήρηση που αγγίζει ευθέως το ζήτημα των παραδόσεων και των πολιτισμών, που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός του ψηφιακού χάρτη του μέλλοντος.

Η ίδια μίλησε επίσης για τη δυνατότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να «δώσει φωνή» σε παραδόσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν αθέατες, τονίζοντας παράλληλα τη βαθιά ευθύνη που έχουμε σήμερα απέναντι στις επόμενες γενιές, μέσα σε αυτή τη διαδικασία διαμόρφωσης του μέλλοντος. Μία ευθύνη στην οποία, όπως ανέφερε, ο ρόλος της UNESCO παραμένει θεμελιώδης.

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Στο ίδιο μήκος κύματος, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στον εμπλουτισμό της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, με την προϋπόθεση όμως ότι θα παραμένει ανθρωποκεντρική, υπό δεοντολογικές και θεσμικές δικλίδες ασφαλείας. Η κυρία Μενδώνη ανέδειξε πως αυτές οι αρχές αποτελούν πυλώνα της ελληνικής πολιτιστικής πολιτικής, η οποία επιδιώκει έναν συνδυασμό καινοτομίας με σεβασμό στην πολιτιστική πολυμορφία και στα δικαιώματα των δημιουργών.

Άκρως επίκαιρη ήταν η παρέμβαση της Αμάλ Κλούνει, διεθνώς αναγνωρισμένης δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Senior Fellow στο Oxford Institute of Technology and Justice και συνιδρύτριας του Clooney Foundation for Justice. Στην ομιλία της αναφέρθηκε στις παρατεταμένες συγκρούσεις σε πολλά σημεία του πλανήτη και στον αυξανόμενο διχασμό των ανθρώπων, σημειώνοντας πως ο Πολιτισμός λειτουργεί ως αντίδοτο σε αυτή τη διάσπαση, υπενθυμίζοντας τα κοινά βιώματα και ενδιαφέροντα των λαών. Παράλληλα, παρουσίασε το έργο που έχει αναπτύξει σε συνεργασία με το AI for Good Lab της Microsoft, μέσα από το οποίο εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης φέρνουν ευάλωτες κοινότητες σε επαφή με νομικούς, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στο νομικό σύστημα της χώρας τους.

Η στήριξη ενός ιδρύματος με ρίζες στη Μεσσηνία

Πίσω από τη διοργάνωση στάθηκε το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ένα κοινωφελές ιδιωτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 2011 στη Μεσσηνία προς τιμήν των δύο ανθρώπων από τους οποίους αντλεί και το όνομά του. Αποστολή του ιδρύματος, που σήμερα προεδρεύεται από τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, είναι να αναδείξει τη Μεσσηνία σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, ικανό να λειτουργήσει ως παράδειγμα για όλη την Ελλάδα, μέσα από προγράμματα έρευνας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας του περιβάλλοντος.

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Η μέχρι σήμερα δράση του ιδρύματος – από την υποστήριξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων στην Καλαμάτα έως περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με φορείς όπως η Costa Navarino – δείχνει μια συνέπεια στη φιλοσοφία της βιώσιμης, κοινωνικά προσανατολισμένης ανάπτυξης. Η απόφασή του να στηρίξει τη φιλοξενία μιας διεθνούς συνάντησης τέτοιου βεληνεκούς στην Αθήνα αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση μιας εκδήλωσης με τόσο ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας πως η γέφυρα ανάμεσα στην ιδιωτική πρωτοβουλία και σε ένα διεθνή θεσμό μπορεί να αποδώσει καρπούς με πραγματικό αντίκτυπο.

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Πολιτισμός, τέχνη και αθλητισμός ως γλώσσα ειρήνης

Πέρα από την κεντρική εκδήλωση, η τριήμερη συνάντηση έδωσε στους Πρεσβευτές Καλής Θελήσεως της UNESCO, τους εταίρους και τους δωρητές τους την ευκαιρία να συζητήσουν διεξοδικά ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων: από την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς έως τον ρόλο της επιστήμης στην οικοδόμηση της ειρήνης. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν πως η αποστολή της UNESCO – η οικοδόμηση της ειρήνης μέσα από τη διεθνή συνεργασία στην εκπαίδευση, την επιστήμη, τον πολιτισμό και την επικοινωνία – παραμένει εξίσου κρίσιμη σήμερα όσο και κατά την ίδρυση του Οργανισμού, έστω κι αν οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει έχουν αλλάξει ριζικά.

Μέσα από τις συζητήσεις αυτές, αναδείχθηκε ξανά η πεποίθηση πως η Τέχνη, ο αθλητισμός, η εκπαίδευση και ο Πολιτισμός αποτελούν ισχυρά εργαλεία ειρήνης και διεθνούς διαλόγου – μια ιδέα που δεν είναι καινούργια, αλλά που στο πλαίσιο της σημερινής παγκόσμιας αστάθειας αποκτά νέα, επείγουσα σημασία.

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