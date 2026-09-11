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Πρέσβεις Καλής Θελήσεως της UNESCO από όλο τον κόσμο συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, για πρώτη φορά εκτός της έδρας του Οργανισμού, προκειμένου να συζητήσουν τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής, καθώς και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών για την προώθηση των αξιών και της αποστολής της UNESCO.

Η τριήμερη συνάντηση περιλάμβανε κεντρική εκδήλωση στον Ναό του Ολυμπίου Διός, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, του Γενικού Διευθυντή της UNESCO, Khaled El-Enany, και της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Amal Clooney, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Senior Fellow στο Oxford Institute of Technology and Justice και συνιδρύτρια του Clooney Foundation for Justice, καθώς και η Κωστάντζα Σμπώκου- Κωνσταντακοπούλου, Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού.

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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Πρέσβεις Καλής Θελήσεως της UNESCO συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που συνδέονται με την αποστολή του Οργανισμού — από την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της εκπαίδευσης, έως τον ρόλο της επιστήμης και του πολιτισμού στην οικοδόμηση της ειρήνης, σε μια περίοδο ραγδαίων παγκόσμιων αλλαγών. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η αποστολή της UNESCO — η οικοδόμηση της ειρήνης μέσω της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, των επιστημών, του πολιτισμού και της επικοινωνίας — παραμένει σήμερα εξίσου κομβική όσο και κατά την ίδρυση του Οργανισμού, καθώς οι προκλήσεις στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί μεταβάλλονται διαρκώς.

Η εκδήλωση στον Ναό του Ολυμπίου Διός, η οποία συνδιοργανώθηκε με το Economist Enterprise και συντονίστηκε από τον Alasdair Ross, Countries Editor του The Economist στο πλαίσιο της Συνάντησης των Πρεσβευτών Καλής Θελήσεως της UNESCO στην Αθήνα, περιλάμβανε συζήτηση μεταξύ της Amal Clooney και της Κωστάντζας Σμπώκου- Κωνσταντακοπούλου, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός». Ο διάλογος επικεντρώθηκε στις ολοένα και αυξανόμενες επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο του πολιτισμού, σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, καθώς και στη σημασία της διαφύλαξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας, της πολιτιστικής πολυμορφίας και των κοινών αξιών σε κάθε πεδίο δράσης της UNESCO.

Μαζί με τους Πρέσβεις Καλής Θελήσεως της UNESCO, τους εταίρους και τους δωρητές, οι παρευρισκόμενοι υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους στη δύναμη της τέχνης, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ως φορέων ειρήνης και διεθνούς διαλόγου. Στο πλαίσιο των συζητήσεων, παρουσίασαν τις διεθνείς πρωτοβουλίες τους και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην προώθηση των αξιών και της αποστολής της UNESCO σε όλο τον κόσμο.

Η τριήμερη συνάντηση φιλοξενήθηκε από την Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου- Κωνσταντακοπούλου, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Δηλώσεις

Ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO, Khaled El-Enany, δήλωσε:

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«Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει κάθε πτυχή του πολιτιστικού οικοσυστήματος, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις της και να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη και η χρήση της εξακολουθούν να καθοδηγούνται από ηθικές αρχές και να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον»

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τόνισε:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στον εμπλουτισμό της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης και της δημιουργικής παραγωγής. Ωστόσο, η ανάπτυξη και η χρήση της πρέπει να έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο, να υπόκεινται σε δεοντολογικές και θεσμικές δικλίδες ασφαλείας και να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο. Οι αρχές αυτές αποτελούν τη βάση της στρατηγικής και της πολιτιστικής πολιτικής της Ελλάδας, καθώς υποστηρίζουμε ένα πλαίσιο καινοτομίας που προστατεύει την πολιτιστική πολυμορφία, τα δικαιώματα των δημιουργών και τη δίκαιη αμοιβή τους».

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Η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, δήλωσε:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δώσει νέα δυναμική στον πολιτισμό και να «δώσει φωνή» σε παραδόσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν αθέατες, ενέχει όμως και σοβαρές προκλήσεις. Η Τεχνητή Νοημοσύνη εκπαιδεύεται πάνω σε κυρίαρχες αφηγήσεις. Ό,τι δεν είναι ορατό στο σύστημα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να το προστατεύσει. Σήμερα έχουμε μια βαθιά ευθύνη να διαμορφώσουμε το μέλλον για τις επόμενες γενιές και, σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος της UNESCO είναι θεμελιώδης».

Η Amal Clooney, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Senior Fellow στο Oxford Institute of Technology and Justice και συνιδρύτρια του Clooney Foundation for Justice, υπογράμμισε:

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«Έχουμε δει παρατεταμένες συγκρούσεις σε πολλά μέρη του κόσμου, με τους ανθρώπους να είναι ολοένα και πιο διχασμένοι και να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο προκειμένου να ενισχύσουν τις ιδέες και τις πεποιθήσεις τους. Ο πολιτισμός αποτελεί αντίδοτο σε αυτό, καθώς μας υπενθυμίζει τα κοινά μας ενδιαφέροντα και βιώματα.

Αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για καλό σκοπό, φέρνοντας σε επαφή με δικηγόρους και νομικούς όσους έχουν περισσότερο ανάγκη. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύξαμε σε συνεργασία με το AI for Good Lab της Microsoft θέτουν τη νομική πληροφορία στη διάθεση ευάλωτων κοινοτήτων και τις βοηθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο νομικό σύστημα της χώρας τους.»

Σχετικά με τους Πρέσβεις Καλής Θελήσεως της UNESCO

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Οι Πρέσβεις Καλής Θελήσεως της UNESCO είναι διακεκριμένες προσωπικότητες που θέτουν τη δημόσια παρουσία, την εμπειρία και το έργο τους στην υπηρεσία των αξιών και των στόχων του Οργανισμού. Μέσα από τις πρωτοβουλίες και τη διεθνή παρουσία τους, συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση του έργου της UNESCO στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού, της επικοινωνίας και της πληροφορίας.

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Σχετικά με την UNESCO

Με 194 κράτη-μέλη, ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) συμβάλλει στην ειρήνη και την προσέγγιση των λαών, προωθώντας την πολυμερή συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού, της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Με έδρα το Παρίσι, η UNESCO διαθέτει γραφεία σε 53 χώρες και έχει υπό την αιγίδα της περισσότερα από 2.260 μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Αποθέματα Βιόσφαιρας και Παγκόσμια Γεωπάρκα, δίκτυα περισσότερων από 1.500 Δημιουργικών, Εκπαιδευτικών, Συμπεριληπτικών και Βιώσιμων Πόλεων, καθώς και περισσότερα από 13.000 συνεργαζόμενα σχολεία, πανεπιστημιακές έδρες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Παράλληλα, διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο 201 Εθνικών Επιτροπών. Γενικός Διευθυντής της UNESCO είναι ο Khaled El-Enany.

«Αφού οι πόλεμοι γεννιούνται στο μυαλό των ανθρώπων, είναι στο μυαλό των ανθρώπων που πρέπει να οικοδομηθεί η άμυνα της ειρήνης» – Καταστατικό της UNESCO, 1945.

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Περισσότερες πληροφορίες: www.unesco.org