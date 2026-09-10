Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Βαθιά συγκλονισμένη από την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του αγαπημένου της φίλου και συνεργάτη είναι η Δέσποινα Βανδή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 54 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τους ανθρώπους που τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν.

Η τραγουδίστρια, θέλοντας να εκφράσει δημόσια τη βαθιά οδύνη της, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια κοινή φωτογραφία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συνόδευσε το στιγμιότυπο με μία μόνο λέξη: «Αδυνατώ». Μια λιτή φράση, μέσα από την οποία αποτύπωσε το σοκ και τη θλίψη που της προκάλεσε ο θάνατός του.

Advertisement

Advertisement

Η σχέση των δύο καλλιτεχνών δεν περιοριζόταν μόνο στη συνεργασία τους. Η Δέσποινα Βανδή και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια μια στενή φιλία, με τον εκλιπόντα τραγουδιστή να αποτελεί για εκείνη έναν από τους καλύτερους φίλους της.

Η φωτογραφία που επέλεξε η Δέσποινα Βανδή για να αποχαιρετήσει τον φίλο και συνεργάτη της τους δείχνει σε μια χαλαρή και ευχάριστη στιγμή, μακριά από τα φώτα της σκηνής.

Η συνεργασία που άφησε εποχή

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές κοινές στιγμές στην καλλιτεχνική πορεία της Δέσποινας Βανδή και του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν το ιδιαίτερα δημοφιλές ντουέτο «Αμανέ», σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2005 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.

Οι δύο τραγουδιστές είχαν ξεχωρίσει για τη χημεία τους και επί σκηνής, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές μουσικές στιγμές. Η συνεργασία τους είχε αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες συμπράξεις της αθηναϊκής νύχτας.

Τον χειμώνα του 2005-2006, η Δέσποινα Βανδή και ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκαν μαζί στο REX, σε ένα σχήμα που συζητήθηκε έντονα και αποτέλεσε σημαντικό σημείο της νυχτερινής διασκέδασης εκείνης της περιόδου.

Ωστόσο, η κοινή τους πορεία στη νυχτερινή Αθήνα είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Το 1999 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στο νυχτερινό κέντρο «Γκάζι», συμμετέχοντας σε ένα σχήμα που σημείωσε τεράστια επιτυχία.