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Η Ζαχαρία εργάζεται επί του παρόντος ως σύμβουλος επικοινωνίας στην εταιρεία Trump Media and Technology Group.

Στο παρελθόν, διετέλεσε για σύντομο χρονικό διάστημα εκπρόσωπος στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπό την ηγεσία της Κρίστι Νόεμ.

Η νέα εκπρόσωπος διαθέτει σημαντική εμπειρία στη συντηρητική πολιτική σκηνή και έχει συνεργαστεί στενά με τον Ρίτσαρντ Γκρένελ.

Η ανάληψη των καθηκόντων της εντάσσεται στο πλαίσιο της επικοινωνιακής στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ για την τρέχουσα πολιτική περίοδο.

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Η Κέιτι Ζαχαρία, συντηρητική σχολιάστρια με σύντομη θητεία στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, επιλέχθηκε για τη θέση της νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Η Ζαχαρία θα διαδεχθεί την Καρολάιν Λέβιτ, η οποία αποχώρησε από τη θέση τον Αύγουστο.

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Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Ζαχαρία εργάζεται σήμερα ως σύμβουλος επικοινωνίας στην Trump Media and Technology Group, την εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Στο παρελθόν, εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα ως εκπρόσωπος Τύπου της τότε υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ. Παράλληλα, εμφανίζεται συχνά ως καλεσμένη σε συντηρητικά μέσα ενημέρωσης.

Η θητεία στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Η Ζαχαρία εντάχθηκε στην επικοινωνιακή ομάδα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στις αρχές του 2026, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ προωθούσε αυστηρότερη πολιτική στο μεταναστευτικό.

Είχε προηγουμένως συνεργαστεί με τον Ρίτσαρντ Γκρένελ, στενό συνεργάτη του Τραμπ και πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γερμανία. Στη συνέχεια, ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου και αναπληρώτριας υφυπουργού Δημοσίων Υποθέσεων στο DHS.

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Η παρουσία της στο υπουργείο συνδέθηκε με την περίοδο κατά την οποία επικεφαλής ήταν η Κρίστι Νόεμ, η οποία είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της μεταναστευτικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, η παραμονή της Ζαχαρία στο υπουργείο διήρκεσε περίπου τρεις μήνες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η ίδια επικαλέστηκε την επιβάρυνση που προκαλούσε στην οικογένειά της η μετακίνηση από την Καλιφόρνια στην Ουάσιγκτον.

Η αποχώρησή της σημειώθηκε μετά την ανάληψη της ηγεσίας του υπουργείου από τον Μαρκγουέιν Μάλιν, τον Μάρτιο του 2026. Το Reuters είχε αναφερθεί στην πρόσληψή της στο DHS τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο των αλλαγών που έγιναν στην επικοινωνιακή ομάδα της υπηρεσίας.

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Οι σχέσεις με το συντηρητικό στρατόπεδο

Η Ζαχαρία έχει συνδεθεί επαγγελματικά με οργανισμούς που προωθούν τη συντηρητική πολιτική ατζέντα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η Fix California, οργάνωση που δραστηριοποιείται στην πολιτική σκηνή της Καλιφόρνιας και έχει ιδρυθεί από τον Ρίτσαρντ Γκρένελ.

Η ίδια έχει αναλάβει ρόλους στη νομική υποστήριξη και τη διοίκηση της οργάνωσης, ενώ έχει αρθρογραφήσει για ζητήματα που αφορούν την πολιτική και την ιδεολογική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ.

Οι δημόσιες παρεμβάσεις της περιλαμβάνουν την υποστήριξη της πολιτικής Τραμπ και την κριτική προς τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ. Σε άρθρο της στη New York Post, τον Οκτώβριο του 2026, υπερασπίστηκε επίσης τη στάση της απέναντι σε επικρίσεις που, όπως υποστήριξε, είχε δεχθεί για τις πολιτικές της απόψεις.

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Το προφίλ της, επομένως, δεν περιορίζεται στην επαγγελματική εμπειρία της στην επικοινωνία. Περιλαμβάνει ενεργή παρουσία στη συντηρητική πολιτική δραστηριότητα και στα μέσα ενημέρωσης που απευθύνονται στο δεξιό ακροατήριο των ΗΠΑ.

Η διαδοχή της Καρολάιν Λέβιτ

Η Ζαχαρία καλείται να αναλάβει μια θέση με ιδιαίτερη σημασία για την επικοινωνιακή στρατηγική της προεδρίας Τραμπ. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου βρίσκεται καθημερινά στο επίκεντρο της ενημέρωσης, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και παρουσιάζοντας τις θέσεις της κυβέρνησης για την εσωτερική και την εξωτερική πολιτική.

Η προκάτοχός της, Καρολάιν Λέβιτ, αποχώρησε από τη θέση στις 27 Αυγούστου 2026, έπειτα από τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, είχε αναδειχθεί σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, υπερασπιζόμενη συστηματικά τις επιλογές του Αμερικανού προέδρου απέναντι στις ερωτήσεις του Τύπου.

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Η νέα εκπρόσωπος διαθέτει εμπειρία τόσο στην πολιτική επικοινωνία όσο και στην άμεση επαφή με τα μέσα ενημέρωσης. Το επόμενο διάστημα θα φανεί πώς θα αξιοποιήσει αυτή την εμπειρία στον Λευκό Οίκο και ποιο ύφος θα υιοθετήσει στις καθημερινές ενημερώσεις, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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