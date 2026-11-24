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Με δυναμική κινητοποίηση στο κέντρο του Βόλου διαμαρτυρήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης οι αγρότες της Μαγνησίας, οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Προηγήθηκε συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου οι διαδηλωτές πέταξαν μήλα και άλλα αγροτικά προϊόντα, θέλοντας να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα.

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Στη συνέχεια, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν προς το λιμάνι του Βόλου, όπου προχώρησαν στη διανομή φρούτων και γάλακτος στους πολίτες.

Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους, καθώς και για τη συνεχή αύξηση του κόστους παραγωγής, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, καθιστά ολοένα και δυσκολότερη τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Η σημερινή κινητοποίηση θεωρείται προπομπός των ευρύτερων αγροτικών διαμαρτυριών και των μπλόκων που σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα καθοριστεί το πλαίσιο και η μορφή των επόμενων κινητοποιήσεων, ενώ θα διαμορφωθεί και η λίστα των αιτημάτων που θα τεθούν σε ενδεχόμενη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν από τις γιορτές.

Οι αγρότες τονίζουν ότι οι σημερινές συνθήκες στην αγορά, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές που λαμβάνουν για την παραγωγή τους, δεν τους επιτρέπουν πλέον να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις καλλιέργειές τους.

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