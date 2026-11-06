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Η εταιρεία αξιολογεί καλλιεργητικές πρακτικές που ενισχύουν τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος και παράγει πιστοποιημένες πιστώσεις άνθρακα για πώληση σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Η ομάδα διακρίθηκε για το έργο της, συμπεριλαμβανόμενη στη λίστα Forbes 30 Under 30 για το 2027 στην κατηγορία Agritech.

Η νεοφυής επιχείρηση έχει αποσπάσει διακρίσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας και επιλέχθηκε μεταξύ των κορυφαίων startups του Piraeus Startup Accelerator.

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση για τη συμμετοχή του φοιτητή Γιώργου Μαυρομούστακου σε αυτή την επιχειρηματική πρωτοβουλία.

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Μπορεί ένα χωράφι να αποφέρει έσοδα πέρα από την παραγωγή και την πώληση των αγροτικών προϊόντων του; Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να δώσει απάντηση η startup που δημιούργησαν τέσσερις Έλληνες ηλικίας 21 ετών.

Η επιχειρηματική τους προσπάθεια τους οδήγησε στην ελληνική λίστα Forbes 30 Under 30 για το 2027, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 και παρουσιάζει νέους ανθρώπους με σημαντική παρουσία στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της επιστήμης, της τεχνολογίας και όχι μόνο.

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Βασική επιδίωξη της startup είναι να προσφέρει στους αγρότες τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν επιπλέον έσοδα μέσα από πρακτικές καλλιέργειας που ενισχύουν τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος. Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή ως carbon farming, ή αλλιώς γεωργία άνθρακα.

Πρόκειται για καλλιεργητικές μεθόδους που ενισχύουν την ικανότητα του εδάφους να αποθηκεύει οργανικό άνθρακα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση της ποιότητάς του. Εφόσον η συγκεκριμένη περιβαλλοντική συνεισφορά καταγράφεται και πιστοποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, μπορεί να μετατραπεί σε οικονομικό όφελος.

Σε αυτή τη διαδικασία εστιάζει η Agro Carbon. Όπως περιγράφει η ίδια, το επιχειρηματικό της μοντέλο περιλαμβάνει την καταχώριση των αγροτικών εκτάσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τις εφαρμοζόμενες πρακτικές και την παραγωγή πιστοποιημένων πιστώσεων άνθρακα (carbon credits), οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να πωληθούν σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να τις αποκτήσουν.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να αμείβονται όχι μόνο για την παραγωγή τους, αλλά και για τη θετική περιβαλλοντική επίδραση των μεθόδων που εφαρμόζουν στις καλλιέργειές τους.



Η ομάδα της Agro Carbon συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία Agritech – Agro Carbon της λίστας Forbes. Τα τέσσερα μέλη της είναι:

Γιώργος Μαυρομούστακος, 21 ετών

Σωτήρης Γκίκας, 21 ετών

Θανάσης Ζησιμόπουλος, 21 ετών

Νίκος Κυρτάτας, 21 ετών

Όπως επισημαίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών, η νεοφυής επιχείρηση έχει ήδη συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές δράσεις και προγράμματα καινοτομίας, αποσπώντας διακρίσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια η ομάδα, η Agro Carbon επιλέχθηκε ανάμεσα στις δέκα κορυφαίες startups του Piraeus Startup Accelerator, ενός προγράμματος που έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων.



Τα συγχαρητήρια του Πανεπιστημίου Πατρών



Τη διάκριση του Γιώργου Μαυρομούστακου γνωστοποίησε και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο στις 5 Νοεμβρίου εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση για την επιτυχία του φοιτητή και τη συμμετοχή του σε μια επιχειρηματική πρωτοβουλία που συνδέει την επιστημονική έρευνα με την τεχνολογία και την καινοτομία.

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Την ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρος του Τμήματος, καθηγητής Θεόδωρος Σταματάτος.

Μέσα από τη δραστηριότητά της, η Agro Carbon επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη της γεωργίας άνθρακα στην ελληνική αγορά, με προοπτική επέκτασης και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.

Για τους τέσσερις ιδρυτές της, η παρουσία στη λίστα Forbes Greece αποτελεί ήδη μια σημαντική αναγνώριση της προσπάθειάς τους.

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Πηγή: pelop.gr