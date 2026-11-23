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Η ελληνική πλευρά ιεραρχεί ως βασικές προτεραιότητες τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής και την ενίσχυση των επαγγελματιών αλιέων με 25 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών, ο υπουργός χαρακτήρισε το σχέδιο του Αντόνιο Κόστα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως μια καλή βάση συζήτησης, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για βελτιώσεις.

Η κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα απωλέσει τα δικαιώματά του, υπογραμμίζοντας πως οι πληρωμές πραγματοποιούνται πλέον μέσω μιας νέας πλατφόρμας που ελέγχεται από το ελληνικό Δημόσιο.

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Την έναρξη των αγροτικών πληρωμών από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με σημαντική προκαταβολή για περίπου 500.000 αγρότες και κτηνοτρόφους και ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης έως το τέλος του έτους, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ.

Ο Έλληνας υπουργός παρουσίασε τρεις βασικές προτεραιότητες: τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής και την ενίσχυση των επαγγελματιών αλιέων.

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Παράλληλα, αναφερόμενος στον νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028–2034, χαρακτήρισε καλή βάση τη διαπραγματευτική πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Αγροτικές πληρωμές: «Κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει όσα δικαιούται»

Όπως ανέφερε ο κ. Σχοινάς, 500.000 Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους για να λάβουν την εισοδηματική ενίσχυση του 2026.

«Την επόμενη Δευτέρα, στις 30 Νοεμβρίου, ξεκινάνε οι αγροτικές πληρωμές με μια σημαντική προκαταβολή και μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης», δήλωσε.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση του συστήματος καταβολής των ενισχύσεων, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά οι αγροτικές πληρωμές πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω της νέας πλατφόρμας που βρίσκεται στα χέρια του ελληνικού Δημοσίου.

«Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει όσα δικαιούται από τις αγροτικές επιδοτήσεις», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι η μεταρρύθμιση «αποκαθιστά την εικόνα και το κύρος της χώρας στην Ευρώπη, που τόσο πλήγηκε από τα φαινόμενα της λειτουργίας του παρελθόντος».

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Υψηλό κόστος παραγωγής: Συνεχίζεται η στήριξη των αγροτών

Η δεύτερη ελληνική προτεραιότητα αφορά την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής, το οποίο εξακολουθεί να πιέζει τον πρωτογενή τομέα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Σχοινάς αναγνώρισε τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να αναζητήσουν τρόπους περαιτέρω στήριξής τους.

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«Ζούμε σε καιρούς πολύ δύσκολους. Μπορούμε και πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες», δήλωσε, υπενθυμίζοντας τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί φέτος για τα καύσιμα, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές.

Όπως τόνισε, η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την πορεία των τιμών, εξετάζοντας τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των παραγωγών.

Η κατάσταση στις ευρωπαϊκές αγροτικές αγορές αποτελεί άλλωστε ένα από τα βασικά θέματα της σημερινής συνεδρίασης, με τους υπουργούς να εξετάζουν τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις πιέσεις που ασκούνται στην αγροτική παραγωγή.

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Αλιεία: Στήριξη 25 εκατ. ευρώ στους παράκτιους αλιείς

Η τρίτη προτεραιότητα που παρουσίασε ο Έλληνας υπουργός αφορά τους επαγγελματίες αλιείς και τις ιχθυοκαλλιέργειες.

Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη του αλιευτικού πετρελαίου, καθώς και στην πρόσφατη ανακοίνωση ενίσχυσης των παράκτιων αλιέων με 25 εκατ. ευρώ.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών και των συνθηκών της αγοράς, επιδιώκοντας τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον κλάδο.

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Στο Συμβούλιο συζητείται το ευρωπαϊκό όραμα για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες με ορίζοντα το 2040, το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.

Οι υπουργοί εξετάζουν επίσης τις προτάσεις της Επιτροπής για τις αλιευτικές δυνατότητες του 2027 στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα, προετοιμάζοντας το έδαφος για πολιτική συμφωνία τον Δεκέμβριο.

Προϋπολογισμός ΕΕ: Καλή βάση το σχέδιο Κόστα, αλλά χρειάζονται βελτιώσεις

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχοινά για την πρόταση αναφορικά με τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ 2028–2034, ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων των Ευρωπαίων ηγετών.

Ερωτηθείς για το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο (negotiating box) που παρουσίασε το Σάββατο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Έλληνας υπουργός χαρακτήρισε την πρόταση καλή βάση για τις συζητήσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ότι απαιτείται ευελιξία.

Η πρόταση Κόστα προβλέπει περικοπές περίπου 204 δισ. ευρώ σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν. Ωστόσο, η εισοδηματική στήριξη των αγροτών στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής διατηρείται στα 293,7 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές μειώσεις στον ευρύτερο τομέα γεωργίας και Συνοχής περιορίζονται στο 5,1%, έναντι 16,2% στην ανταγωνιστικότητα και 21% στην εξωτερική δράση.

Παρά τις περιορισμένες περικοπές, η Γαλλία εξακολουθεί να εκφράζει έντονες αντιρρήσεις για τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ, ενώ η Γερμανία ζητά μεγαλύτερη περιστολή των συνολικών δαπανών. Η Ελλάδα, ως μέλος των «Φίλων της Συνοχής», επιδιώκει τη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης τόσο για τη γεωργία όσο και για την Πολιτική Συνοχής, ενόψει της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις 26–27 Νοεμβρίου.