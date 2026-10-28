Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Από την 1η Νοεμβρίου 2026 οι αγρότες θα επωφελούνται από άμεση έκπτωση 50,84 λεπτών ανά λίτρο στην αγορά πετρελαίου κίνησης.

Η έκπτωση περιλαμβάνει την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 41 λεπτών και τον αντίστοιχο ΦΠΑ 24%.

Οι δικαιούχοι θα εκδίδουν ψηφιακό κουπόνι μέσω της εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ για να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα πρατήρια καυσίμων.

Η εφαρμογή θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τα διαθέσιμα υπόλοιπα των αγροτών και θα διασταυρώνει τα στοιχεία των συναλλαγών αυτόματα.

Οι πρατηριούχοι θα λαμβάνουν την επιστροφή του φόρου αυτοματοποιημένα δύο φορές την εβδομάδα μετά την επαλήθευση των παραστατικών από τα συστήματα myDATA ή eSend.

Η νέα διαδικασία καταργεί την προκαταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και την αναμονή για την επιστροφή του στους αγρότες.

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Στα 50,84 λεπτά ανά λίτρο ανέρχεται η συνολική έκπτωση που θα έχουν οι αγρότες στο τιμολόγιο αγοράς αγροτικού πετρελαίου με ΦΠΑ 24% από την 1η Νοεμβρίου 2026. Το όφελος προκύπτει από την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), ύψους 41 λεπτών ανά λίτρο, καθώς και από την αφαίρεση του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο φόρο.

Με το νέο σύστημα, οι αγρότες δεν θα χρειάζεται να προκαταβάλλουν τον ΕΦΚ και στη συνέχεια να περιμένουν την επιστροφή του. Αντίθετα, η προβλεπόμενη έκπτωση θα εφαρμόζεται απευθείας στο παραστατικό αγοράς, ώστε το όφελος να είναι διαθέσιμο κατά τον ανεφοδιασμό.

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Η απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 19 Οκτωβρίου καθορίζει τη διαδικασία μέσω της οποίας θα συνδέονται ο δικαιούχος αγρότης, το πρατήριο καυσίμων και η ΑΑΔΕ. Ο υπολογισμός της έκπτωσης ξεκινά από τα 0,41 ευρώ ανά λίτρο, που αντιστοιχούν στον ΕΦΚ.

Καθώς ο συγκεκριμένος φόρος συνυπολογίζεται στη φορολογητέα βάση για τον ΦΠΑ, με συντελεστή 24% αναλογούν επιπλέον 0,0984 ευρώ ανά λίτρο. Με την αφαίρεση και των δύο ποσών, η συνολική μείωση του πληρωτέου ποσού διαμορφώνεται σε 0,5084 ευρώ ή 50,84 λεπτά ανά λίτρο για κάθε επιλέξιμη ποσότητα καυσίμου.

Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ αφορά αποκλειστικά το ποσό που αναλογεί στον ΕΦΚ. Στην υπόλοιπη φορολογητέα αξία του πετρελαίου ο ΦΠΑ εξακολουθεί να υπολογίζεται κανονικά. Τα παραπάνω ποσά αφορούν συναλλαγές στις οποίες εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24%.

Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή myDiesel

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ δίνει στους αγρότες τη δυνατότητα να προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης με άμεση απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτόν. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται σε τέσσερα βήματα:

1. Έκδοση ψηφιακού κουπονιού

Ο αγρότης θα συνδέεται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet και θα εκδίδει ψηφιακό κουπόνι για την αγορά πετρελαίου κίνησης (diesel). Το κουπόνι θα διαθέτει μοναδικό αριθμό και κωδικό QR.

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2. Αγορά καυσίμου στο πρατήριο

Ο πρατηριούχος θα σαρώνει τον κωδικό QR ή θα καταχωρίζει τον αριθμό του κουπονιού και θα εκδίδει το αντίστοιχο παραστατικό, εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτόν.

3. Αυτόματος έλεγχος της συναλλαγής

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Η εφαρμογή θα διασταυρώνει τα στοιχεία της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, θα ελέγχει την ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται ο κάθε αγρότης και θα ενημερώνει το διαθέσιμο υπόλοιπό του.

4. Επιστροφή του ΕΦΚ στα πρατήρια

Η επιστροφή του φόρου στους πρατηριούχους θα πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μετά την επαλήθευση των παραστατικών πώλησης μέσω των πληροφοριακών συστημάτων myDATA ή eSend της ΑΑΔΕ. Για τη διαδικασία αυτή δεν θα απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από τους πρατηριούχους.

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Η υποχρεωτική ψηφιακή διακίνηση του αγροτικού πετρελαίου τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την εφαρμογή του νέου συστήματος άμεσης έκπτωσης κατά την αγορά καυσίμου.

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