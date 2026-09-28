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Παράλληλα, έθεσε ως επείγουσα προτεραιότητα την οργανωμένη ανασύσταση των ελληνικών κοπαδιών μετά την πρόσφατη αντιμετώπιση των επιζωοτιών που έπληξαν τη χώρα.

Ο υπουργός τόνισε ότι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2028-2034 πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους.

Τέλος, υπογράμμισε ότι οι ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες της Ελλάδας επιβάλλουν την αναζήτηση ισχυρότερων λύσεων για την αντιμετώπιση των αγροτικών προβλημάτων.

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Την ανάγκη άμεσης ευρωπαϊκής παρέμβασης για τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής, με έμφαση στις τιμές του πετρελαίου και των λιπασμάτων, έθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, προσερχόμενος τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας υπουργός έθεσε παράλληλα ως επείγουσα προτεραιότητα την οργανωμένη ανασύσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας μετά τις επιζωοτίες, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2028-2034, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από εργαλεία και πόρους που θα μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά.

«Σε αυτούς τους δύσκολους γεωπολιτικά καιρούς η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο», δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

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«Και αυτό δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς. Αφορά την κοινωνία. Αφορά την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης. Αφορά την ανθεκτικότητά μας να τα καταφέρουμε σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο», πρόσθεσε.

«Πρώτη προτεραιότητα ο έλεγχος του κόστους παραγωγής»

Ο υπουργός έδειξε ως πρώτη προτεραιότητα το αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και ζήτησε άμεση δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η πρώτη, λοιπόν, προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής», ανέφερε.

«Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή άμεση δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους παραγωγής. Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα», σημείωσε.

Ανασύσταση των ελληνικών κοπαδιών μετά τις επιζωοτίες

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Στην ίδια κατεύθυνση, ο Μαργαρίτης Σχοινάς έθεσε το ζήτημα της ελληνικής κτηνοτροφίας, υπογραμμίζοντας ότι μετά την αντιμετώπιση των επιζωοτιών θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και οργανωμένα η ανασύσταση των κοπαδιών.

«Ακριβώς στην ίδια στόχευση πρέπει να αρχίσουμε σοβαρά να προωθούμε την ανασύσταση της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα», είπε.

«Η χώρα δοκιμάζεται από τις επιζωοτίες, αλλά μόλις κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει επειγόντως να αρχίσουμε οργανωμένα, με ελέγχους, να ανασυστήνουμε τα κοπάδια μας, να μπορέσουμε δηλαδή να δώσουμε περισσότερη παραγωγή, άρα να ελέγξουμε και τις τιμές», πρόσθεσε.

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Η νέα ΚΑΠ 2028-2034

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

«Συνεχίζεται και εντείνεται η κουβέντα για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική από το 2028 μέχρι το 2034, για τα επόμενα έξι χρόνια», δήλωσε και πρόσθεσε ότι οι πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να συνοδευτούν και από τα αναγκαία μέσα χρηματοδότησης και εφαρμογής.

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«Όλες αυτές οι αποφάσεις πρέπει να κουμπώσουν σε εργαλεία και πόρους που θα κάνουν τη διαφορά», είπε.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά από αυτόν τον στόχο».

«Η Ελλάδα έχει πολλά προβλήματα»

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Κλείνοντας, ο Μαργαρίτης Σχοινάς στάθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν την ελληνική γεωργία και οι οποίες, όπως είπε, επιβάλλουν ισχυρότερες λύσεις.

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«Η Ελλάδα είναι μια χώρα με νησιωτική επικράτεια, με πολλές ορεινές περιοχές, με μικρό κλήρο», ανέφερε.

«Άρα όλα αυτά μας υποχρεώνουν να αναζητάμε ισχυρότερες λύσεις, γιατί έχουμε και πολλά προβλήματα», κατέληξε.

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