Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση σχεδιάζει έναν ευέλικτο μηχανισμό στήριξης με δεκαπενθήμερη αναπροσαρμογή για την αντιμετώπιση της μεγάλης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, που θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, προβλέπουν συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης έως 20 λεπτά ανά λίτρο.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης επιδιώκεται τιμή εκκίνησης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο μέσω συνδυασμένης παρέμβασης του κράτους και των διυλιστηρίων.

Παράλληλα, το κράτος προετοιμάζει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 15% έως 20%, το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο.

Το Μέγαρο Μαξίμου διεξάγει απευθείας διαπραγματεύσεις με τα διυλιστήρια για να οριστικοποιήσει τη συμμετοχή τους στη συγκράτηση των τελικών τιμών της αγοράς.

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Με έναν ευέλικτο μηχανισμό στήριξης, ο οποίος θα επανεξετάζεται ανά 15 ημέρες, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη μεγάλη μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και να περιορίσει τη μεταφορά των ανατιμήσεων από τα καύσιμα στο σύνολο της οικονομίας. Η πρώτη «δόση» των μέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορά κυρίως τα καύσιμα κίνησης. Τα τελικά ποσά παραμένουν ανοιχτά, καθώς οι διαβουλεύσεις κυβέρνησης και διυλιστηρίων συνεχίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή, προκειμένου οι παρεμβάσεις να προσαρμοστούν στις τιμές που θα επικρατούν στην αγορά.

Diesel: συνολική έκπτωση έως 20 λεπτά

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει για το πετρέλαιο κίνησης κρατική επιδότηση 10–15 λεπτών ανά λίτρο, στην οποία αναμένεται να προστεθεί έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Έτσι, η συνολική ελάφρυνση μπορεί να φθάσει τα 15–20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση στο diesel έχει ιδιαίτερη σημασία και για την πορεία της ακρίβειας, αφού δεν αφορά μόνο το κόστος μετακίνησης των νοικοκυριών, αλλά και τις μεταφορές, την αγροτική παραγωγή και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να παιρνούν σταδιακά στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Άρα στην τσέπη του καταναλωτή…

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Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται, με τα σημερινά δεδομένα, κρατική επιδότηση, αλλά εξετάζεται η συνέχιση της έκπτωσης των διυλιστηρίων, περίπου 10 λεπτά ανά λίτρο.

Νέος λογαριασμός κάθε 15 ημέρες

Το νέο στοιχείο του κυβερνητικού σχεδιασμού είναι ότι δεν «κλειδώνει» ένα σταθερό ποσό επιδότησης για ολόκληρο τον χειμώνα. Κάθε δεκαπενθήμερο θα εξετάζονται εκ νέου οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, η ισοτιμία ευρώ–δολαρίου και οι τιμές που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά. Ανάλογα με την εικόνα, οι ενισχύσεις θα μπορούν να αυξάνονται, να μειώνονται ή να παρατείνονται. Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία μετά τις ανακοινώσεις της Τετάρτης είναι η 14η Οκτωβρίου.

Θέρμανση: Κράτος και διυλιστήρια για τιμή κάτω από 1,75 ευρώ

Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναμένεται το δεύτερο πακέτο. Ο κυβερνητικός στόχος παραμένει η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Το βασικό σενάριο προβλέπει συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και διυλιστηρίων της τάξης των 30–40 λεπτών ανά λίτρο, με το ακριβές ύψος να εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές εκείνων των ημερών. Οι συζητήσεις με τα διυλιστήρια αφορούν συμμετοχή που ενδέχεται να κινηθεί στα 10–15 λεπτά ανά λίτρο.

Παράλληλα, προετοιμάζεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, με τα σενάρια να τοποθετούν την ενίσχυση περίπου στο 15%–20%. Σε αντίθεση με την επιδότηση στην αντλία, το αυξημένο επίδομα προορίζεται να ισχύσει για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο και για διαφορετικές μορφές θέρμανσης.

Απευθείας διαπραγματεύσεις

Για να περάσουν, πάντως, οι συζητήσεις στην τελική τους φάση, αναμενόταν η επιστροφή του πρωθυπουργού στην Αθήνα, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τα διυλιστήρια. Στόχος είναι να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή τους στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών και, σε συνδυασμό με τα περιθώρια κρατικής παρέμβασης, να διαμορφωθεί το τελικό ύψος της ελάφρυνσης στην αντλία. Οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την τελευταία στιγμή, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται σε επίπεδο Μαξίμου, πριν από τις ανακοινώσεις της Τετάρτης.