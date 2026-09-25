Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υπηρεσία πληρωμών IRIS σημείωσε σημαντική άνοδο τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς οι χρήστες της ανήλθαν στα 4,75 εκατομμύρια πολίτες.

Παράλληλα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ελεύθερων επαγγελματιών τετραπλασιάστηκε, προσεγγίζοντας τις 600.000 ενεργές εγγραφές μέσα στο 2025.

Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση, φτάνοντας τα 111,4 εκατομμύρια κατά το τρέχον έτος.

Η υπηρεσία επεκτείνεται πλέον δυναμικά και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καταγράφοντας 12,4 εκατομμύρια συναλλαγές σε φυσικά και ψηφιακά καταστήματα.

Συνολικά, το 2025 διενεργήθηκαν 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές, οι οποίες ανήλθαν σε συνολική αξία 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

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Από μια σχετικά άγνωστη υπηρεσία πληρωμών, το IRIS έχει περάσει μέσα σε λίγα χρόνια στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και επαγγελματιών. Η φράση «θα στα περάσω με IRIS» ακούγεται πλέον όλο και συχνότερα, αποτυπώνοντας ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο την ταχύτητα με την οποία οι άμεσες πληρωμές κέρδισαν έδαφος στην Ελλάδα.

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της αλλαγής. Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ. Η μεγάλη αλλαγή γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν η σημερινή εικόνα συγκριθεί με εκείνη του 2023.

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Στα τέλη εκείνης της χρονιάς, περίπου 2,2 εκατ. πολίτες είχαν ενεργοποιήσει το IRIS. Σήμερα ο αριθμός τους προσεγγίζει τα 4,75 εκατομμύρια, έχοντας ουσιαστικά διπλασιαστεί.

Ακόμη εντονότερη είναι η μεταβολή στους ελεύθερους επαγγελματίες. Από περίπου 155.000 εγγεγραμμένους το 2023, σήμερα ο αριθμός πλησιάζει τις 600.000, καταγράφοντας σχεδόν τετραπλασιασμό.

IRIS: Η αλλαγή μέσα σε δύο χρόνια

Εγγεγραμμένοι 2023 Σήμερα / 2025 Πολίτες 2,2 εκατ. 4,75 εκατ. Ελεύθεροι επαγγελματίες 155.000 ~600.000 Συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών 20,4 εκατ. 111,4 εκατ.

Πενταπλασιάστηκαν οι μεταφορές μεταξύ ιδιωτών

Εντυπωσιακή είναι η διείσδυση του IRIS στις καθημερινές συναλλαγές μεταξύ πολιτών. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών αυξήθηκαν από 20,4 εκατ. συναλλαγές το 2023 σε 111,4 εκατ. το 2025. Πρόκειται για αύξηση περίπου 446%, καθώς ο αριθμός τους έγινε σχεδόν 5,5 φορές μεγαλύτερος μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Η ευκολία της άμεσης μεταφοράς χρημάτων έχει συμβάλει ώστε η υπηρεσία να χρησιμοποιείται πλέον για απλές καθημερινές συναλλαγές: από την επιστροφή χρημάτων σε έναν φίλο έως την πληρωμή ενός επαγγελματία.

Από το κινητό στα ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα

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Το επόμενο μεγάλο βήμα για το IRIS είναι η διεύρυνση της χρήσης του πέρα από τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ προσώπων.

Η υπηρεσία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη παρουσία τόσο στο ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και στα φυσικά καταστήματα. Μόνο το 2025 καταγράφηκαν σε αυτές τις χρήσεις 12,4 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 4,76 δισ. ευρώ.

Το IRIS σε αριθμούς (2025)

Στοιχείο Μέγεθος Συνολικές συναλλαγές 126,4 εκατ. Συνολική αξία 10,9 δισ. € Συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών 111,4 εκατ. Ηλεκτρονικό εμπόριο & καταστήματα 12,4 εκατ. Αξία συναλλαγών εμπορίου 4,76 δισ. €

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι το IRIS περνά σταδιακά από το στάδιο της απλής μεταφοράς χρημάτων σε ένα ευρύτερο μέσο καθημερινών πληρωμών, το οποίο διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο και στις εμπορικές συναλλαγές.

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