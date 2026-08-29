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Με τρακτέρ και δυναμική παρουσία στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζονται να επιστρέψουν οι αγρότες, επιλέγοντας αυτή τη φορά την ημέρα των εγκαινίων της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αποφάσισε τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο, σε μια κινητοποίηση που, όπως τονίστηκε, πραγματοποιείται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

Η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη εκπροσώπων αγροτών που πραγματοποιήθηκε σήμερα (29/8) στα Κύμινα-Μάλγαρα, με τη συμμετοχή παραγωγών από τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τις Σέρρες, τα Γρεβενά, την Πιερία, την Ημαθία και την Πέλλα.

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Μιλώντας στην ΕΡΤ3, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων Κώστας Σέφης έκανε λόγο για έντονη αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση για τους παραγωγούς είναι σήμερα δυσκολότερη σε σχέση με τις χειμερινές κινητοποιήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι εκκρεμείς πληρωμές και οι ενισχύσεις.

Οι αγρότες στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, ζητώντας μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα. Η κινητοποίηση είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν οι αγρότες αποχώρησαν από τα μπλόκα, προειδοποιώντας ότι θα επανέλθουν εάν τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν.