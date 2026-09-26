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Οι διαδηλωτές ζητούν τη μείωση της τιμής του ειδικού καυσίμου στο ένα ευρώ ανά λίτρο, υποστηρίζοντας ότι οι τρέχουσες αυξήσεις επιβαρύνουν σημαντικά την παραγωγή τους.

Στο Ροντέζ, αγρότες απομάκρυναν τέσσερα ραντάρ και τα τοποθέτησαν μπροστά από δημόσια κτίρια, προκαλώντας την υποβολή μήνυσης από τη νομαρχία του Αβερόν.

Παρά τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης και την επιστροφή χρημάτων ανά λίτρο καυσίμου, το συνδικάτο θεωρεί τις παρεμβάσεις αυτές ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση της κρίσης.

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Οι Γάλλοι αγρότες βρίσκουν έναν διαφορετικό τρόπο για να διαμαρτυρηθούν για την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων, βάζοντας στο στόχαστρο τα ραντάρ ταχύτητας στους δρόμους.

Τις τελευταίες ημέρες, μέλη της αγροτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης Coordination Rurale έχουν καλύψει με αδιαφανή καλύμματα αρκετές συσκευές ελέγχου ταχύτητας σε περιοχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας, σε μια συμβολική κίνηση που συνδέεται με τις διεκδικήσεις τους για φθηνότερο αγροτικό ντίζελ. Ανάμεσα στις περιοχές όπου καταγράφηκαν τέτοιες ενέργειες είναι ο νομός Ζερς και η Haute-Garonne.

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Σε ορισμένα από τα ραντάρ που καλύφθηκαν εμφανίστηκαν μηνύματα υπέρ της μείωσης της τιμής του GNR, του ειδικού πετρελαίου που χρησιμοποιείται για αγροτικές και δασικές εργασίες. Σε ένα από τα συνθήματα αναφερόταν το αίτημα για τιμή GNR στο 1 ευρώ το λίτρο.

Στην Haute-Garonne, η Coordination Rurale ανακοίνωσε επίσης δράσεις με την κάλυψη περίπου δέκα ραντάρ, μεταξύ των οποίων και συσκευές στην περιφερειακή οδό της Τουλούζης. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους επιβαρύνει σημαντικά τις εκμεταλλεύσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές περιοχές αντιμετωπίζουν και τις συνέπειες της ξηρασίας.

Η κινητοποίηση πήρε πιο έντονη μορφή στο Ροντέζ, στον νομό Αβερόν. Περίπου 200 έως 300 αγρότες συγκεντρώθηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τις τιμές των καυσίμων και ειδικότερα για το κόστος του GNR.

🇫🇷 Une vingtaine de radars ont été RECOUVERTS DE BÂCHES cette nuit dans les Yvelines par des agriculteurs mobilisés contre la flambée des prix du carburant. Ils annoncent vouloir INTENSIFIER leurs actions si aucune mesure n’est prise. (via @LucAuffret) pic.twitter.com/Iiw9veIAtw — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 25, 2026

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι διαδηλωτές απομάκρυναν τέσσερα ραντάρ από τους δρόμους και τα μετέφεραν στο κέντρο της πόλης. Δύο από τις συσκευές τοποθετήθηκαν μπροστά από το κέντρο οικονομικών υπηρεσιών και οι υπόλοιπες μπροστά από την Περιφέρεια, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας προς τις γαλλικές αρχές.

Η νομαρχία του Αβερόν ανακοίνωσε ότι υπέβαλε μήνυση για την αφαίρεση των ραντάρ. Οι συσκευές απομακρύνθηκαν στη συνέχεια από τον δήμο, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα δεν ήταν άμεσα σαφές πότε θα επανέρχονταν σε λειτουργία.

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Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκεται το GNR, δηλαδή το «gazole non routier», ένα καύσιμο που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα. Οι αγρότες ζητούν να περιοριστεί το κόστος του, καθώς οι αυξήσεις στην ενέργεια επιβαρύνουν άμεσα τα έξοδα παραγωγής.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει ήδη εφαρμόσει μέτρα στήριξης. Το 2026 προβλέπεται επιστροφή 15 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο GNR που χρησιμοποιείται για αγροτικές και δασικές εργασίες, ενώ το μέτρο έχει επεκταθεί και στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους, μεταξύ των οποίων φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις και βραχυπρόθεσμα δάνεια για επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα.

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Για την Coordination Rurale, ωστόσο, η υπάρχουσα στήριξη δεν αρκεί. Το συνδικάτο ζητά πρόσθετες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την ώρα που οι αγρότες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα υψηλές τιμές καυσίμων, αυξημένα έξοδα και τις επιπτώσεις της ξηρασίας.

Η εικόνα των ραντάρ κάτω από μαύρες καλύψεις στους δρόμους και, στο Ροντέζ, των συσκευών να μεταφέρονται μπροστά από δημόσια κτίρια, έχει ήδη δώσει νέα δημοσιότητα στις αγροτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία.

Με πληροφορίες από ladepeche.fr / Centrepresseaveyron.fr / Agriculture.gouv.fr

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