Η Αθήνα φόρεσε τα γιορτινά της: Άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος (Βίντεο-εικόνες)

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Ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο χωριό έχει δημιουργήσει στο σπίτι του στα Χανιά ο 15χρονος Νικηφόρος Σταύρος Καντεράκης, ο οποίος κάθε χρόνο εμπλουτίζει τον εντυπωσιακό στολισμό του με περισσότερα δέντρα, φωτάκια και χειροποίητες κατασκευές.

Η εικόνα θυμίζει το χωριό του Άγιου Βασίλη στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας, με τον νεαρό να αφιερώνει αρκετές εβδομάδες για να προετοιμάσει κάθε λεπτομέρεια. Όπως δήλωσε στο CRETA24, φέτος ξεκίνησε τον στολισμό στις 28 Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στα μέσα Νοεμβρίου.

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40 χριστουγεννιάτικα δέντρα και περισσότερες από 100 σειρές λαμπιονιών

Ο φετινός στολισμός είναι ακόμη πιο πλούσιος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα στολίδια έχουν διπλασιαστεί, ενώ έχουν προστεθεί και νέες κατασκευές.

Συνολικά, στον χώρο βρίσκονται περίπου 40 χριστουγεννιάτικα δέντρα, ενώ έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 100 σειρές με λαμπιόνια, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή γιορτινή ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερη θέση στο χριστουγεννιάτικο σκηνικό έχει η φάτνη, την οποία ο 15χρονος κατασκεύασε ο ίδιος με τα χέρια του. Ο Νικηφόρος αποκάλυψε, μάλιστα, και ποιο είναι το αγαπημένο του δέντρο από τον φετινό στολισμό.

Η πρόταση του Δήμου Χανίων στον νεαρό δημιουργό

Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του επισκέφθηκε και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και υπεύθυνος για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό των Χανίων, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε στον χώρο από τον ίδιο τον Νικηφόρο.

«Είναι ένα πανέμορφο σκηνικό το οποίο δείχνει ότι τα Χριστούγεννα έχουν ξεκινήσει και έχουν πολλά να δείξουν ακόμα και στις γειτονιές των Χανίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος πρότεινε στον 15χρονο να συμμετάσχει στην ανακατασκευή παλαιών χριστουγεννιάτικων στολιδιών που φυλάσσονται στις αποθήκες του Δήμου, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του.

Στόχος είναι τα ανανεωμένα στολίδια να χρησιμοποιηθούν την επόμενη χρονιά για τη διακόσμηση πάρκων και δημόσιων χώρων των Χανίων. Ο Νικηφόρος αποδέχθηκε με χαρά την πρόταση, δίνοντας έτσι συνέχεια στην αγάπη του για τη χριστουγεννιάτικη δημιουργία.

Φωτογραφίες CRETA24

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