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Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου η Αθήνα, καθώς η πρωτεύουσα υποδέχεται επίσημα τα Χριστούγεννα με μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες και εντυπωσιακές εκδηλώσεις. Το επίκεντρο των εορτασμών είναι η πλατεία Συντάγματος, όπου δεσπόζει το φυσικό έλατο ύψους 21 μέτρων, το οποίο θα φωταγωγηθεί σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής εορταστικής περιόδου.

Το πρόγραμμα της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει πλούσιο μουσικό θέαμα, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και μουσικών συνόλων της πόλης. Την έναρξη της βραδιάς έκανε η Big Band του Δήμου Αθηναίων, παρουσιάζοντας γνωστές και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αθήνας.

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Την παρουσίαση της μεγάλης γιορτής έχει αναλάβει ο Γιώργος Λιανός, δίνοντας τον δικό του τόνο στη βραδιά. Στις 19:00, στη σκηνή του Συντάγματος ανέβηκε η Μαρίνα Σπανού, μαζί με τους μουσικούς της, για να χαρίσει στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εμφάνιση.

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή της βραδιάς σημειώθηκε μετά τις 19:30, όταν πραγματοποιήθηκε η αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Το σύνθημα για το άναμμα έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κηρύσσοντας ουσιαστικά την επίσημη έναρξη των Χριστουγέννων στην Αθήνα.

Χιλιάδες λαμπερά φωτάκια φώτισαν τα κλαδιά του φυσικού ελάτου, μεταμορφώνοντας την πλατεία Συντάγματος σε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Η φωταγώγηση του δέντρου, σε συνδυασμό με τις μουσικές εκδηλώσεις και τη γιορτινή ατμόσφαιρα, δημιούργησε το ιδανικό εορταστικό περιβάλλον για κατοίκους και επισκέπτες της πρωτεύουσας, δίνοντας το έναυσμα για τις φετινές χριστουγεννιάτικες ημέρες.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi