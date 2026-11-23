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Ένα μήνα μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κλιμάκιο πρακτόρων του αμερικανικού FBI βρίσκεται στην Αθήνα, κάνοντας έρευνα για τις καταγγελίες διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, σύγκρουσης συμφερόντων και ύποπτων οικονομικών συναλλ

Το FBI ερευνά αν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αξιοποίησε τη διπλωματική θέση της και την πολιτική επιρροή της, για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

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Είχε προηγηθεί επιστολή προς την ίδια από τον βουλευτή των Δημοκρατικών Ρόμπερτ Γκαρσία, με την οποία ενημέρωνε την Γκιλφόιλ για την έρευνα, επικαλούμενος δημοσιεύματα της Wall Street Journal για τις σχέσεις της με εύπορους Έλληνες και μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο.

Το μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων εγκαλεί την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τα 100.000 δολάρια τα οποία φέρεται να ζήτησε από τον δωρητή των Ρεπουμπλικανών Έρικ Ντίτερς για να εξοφλήσει χρέη της, με αντάλλαγμα πρόσβαση σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Οι πράκτορες του FBI που βρίσκονται ήδη στην ελληνική πρωτεύουσα, θα αναζητήσουν όλα τα στοιχεία για τις επαφές και τις δραστηριότητες που είχε η πρώην πρέσβης, προσπαθώντας να εξακριβώσουν αν πίσω από τις προσωπικές της επαφές κρύβεται εξυπηρέτηση προσωπικών ή επιχειρηματικών συμφερόντων.

Την ίδια στιγμή, ο Ρόμπερτ Γκαρσία ζητά από τη Γκίλφοϊλ και τους συνεργάτες της να διατηρήσουν κάθε επίσημο και ανεπίσημο έγγραφο της θητείας της.