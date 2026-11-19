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Ο Παύλος Πολάκης ετοιμάζεται να παντρέψει το Σάββατο την πρώτη του κόρη, Σταυρούλα, με τον σύντροφό της, Χρήστο, στα Χανιά, και οι προετοιμασίες συνοδεύονται από τις καθιερωμένες οικογενειακές γιορτές.

Λίγο πριν από τον γάμο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τον παραδοσιακό πρόγαμο που πραγματοποιήθηκε στο Φραγκοκάστελλο, σύμφωνα με τα κρητικά έθιμα.

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Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για το γλέντι, σε μια βραδιά με τραπέζια, ευχές και γιορτινή διάθεση. Ο Παύλος Πολάκης δημοσίευσε φωτογραφίες από την εκδήλωση, συνοδεύοντάς τες με ένα «μεγάλο ευχαριστώ» προς όλους όσοι βρέθηκαν κοντά στην οικογένειά του και μοιράστηκαν μαζί της τη χαρά αυτές τις ημέρες πριν από τον γάμο.