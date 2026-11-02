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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε το Σάββατο στην Κίσαμο Χανίων, με θύμα μια 29χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές, ο 39χρονος σύζυγός της και ο 72χρονος πεθερός της φέρονται να της επιτέθηκαν, χτυπώντας την με τα χέρια και τα πόδια, μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας έως έξι ετών.

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Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών. Η 29χρονη, ωστόσο, αρνήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για ιατρική εξέταση, ενώ δεν επιθυμούσε ούτε να λάβει το panic button για την προστασία της.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση.