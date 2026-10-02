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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10) στην παλιά πόλη των Χανίων, όταν δύο 25χρονοι από τη Σλοβενία έπεσαν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από τα ενετικά τείχη στη Δυτική Τάφρο.

Η πτώση από μεγάλο ύψος είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να μεταφέρουν τους δύο άνδρες στο Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με το Flashnews.

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Ο ένας από τους δύο 25χρονους υπέστη βαριά κατάγματα στο κρανίο και τη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Εφόσον σταθεροποιηθεί η κατάστασή του, αναμένεται να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο δεύτερος τραυματίας υπέστη ελαφρύτερα κατάγματα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενος σε χειρουργική κλινική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένα σημεία τα τείχη της παλιάς πόλης φτάνουν σε ύψος έως και 20 μέτρα.