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Η απουσία των νηπίων έγινε αντιληπτή από τη μητέρα ενός παιδιού, οδηγώντας τον οδηγό στο σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το κλειδωμένο λεωφορείο.

Οι γονείς των παιδιών κατέθεσαν μηνύσεις κατά των δύο εργαζομένων, ενώ η διοίκηση του ΚΤΕΛ απέλυσε άμεσα τη συνοδό για το περιστατικό.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα παιδιά παρέμειναν αβοήθητα στο εσωτερικό του σχολικού λεωφορείου.

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Στη σύλληψη ενός 45χρονου οδηγού και μιας 55χρονης συνοδού σχολικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου προχώρησαν οι Αρχές στα Χανιά, μετά το περιστατικό κατά το οποίο δύο 4χρονα παιδιά παρέμειναν μέσα στο όχημα για περίπου πέντε ώρες την Τετάρτη (16/9).

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει προκειμένου να μεταφέρει μαθητές από την Παλαιόχωρα στο νηπιαγωγείο Κουντούρας Καντάνου, ακολουθώντας το προβλεπόμενο σχολικό δρομολόγιο.

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Ωστόσο, όταν έφτασε στον προορισμό του, τα παιδιά κατέβηκαν από το όχημα, με εξαίρεση δύο 4χρονα νήπια. Η απουσία ενός από αυτά έγινε αντιληπτή όταν η μητέρα του βρέθηκε στο σχολείο για να του παραδώσει το μεσημεριανό φαγητό και πληροφορήθηκε ότι δεν είχε εμφανιστεί εκείνη την ημέρα.

Αμέσως ξεκίνησε η αναζήτηση του παιδιού. Ο οδηγός επέστρεψε στο σημείο όπου είχε αφήσει το σχολικό λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι και βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς εντόπισε μέσα στο κλειδωμένο λεωφορείο και τα δύο παιδιά.

Το όχημα είχε παραμείνει σταθμευμένο στο Πανόραμα Παλαιοχώρας, στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου, από τις 08:30 έως περίπου τις 12:30.

Οι γονείς των δύο παιδιών κατέθεσαν μηνύσεις σε βάρος τόσο του οδηγού όσο και της συνοδού, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την υπόθεση.

«Τα παιδιά ήταν κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση»

Μετά το περιστατικό, η 55χρονη σχολική συνοδός απομακρύνθηκε από το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου. Σύμφωνα με την εταιρεία, η γυναίκα απολύθηκε και αντικαταστάθηκε από την επόμενη κιόλας ημέρα. Από την πλευρά της, η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν αποκοιμηθεί και για τον λόγο αυτό δεν αντιλήφθηκε την παρουσία τους.

Γονείς μαθητών της περιοχής, μιλώντας στο zarpanews.gr, περιέγραψαν την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τα δύο παιδιά.

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«Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής.

Όπως ανέφεραν οι γονείς, το συγκεκριμένο σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε το πρωί λίγο πριν από τις 08:00, μαζί με τη συνοδό, με τους δύο εργαζόμενους να φέρονται να εκτελούσαν για πρώτη φορά το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Κατά τις ίδιες καταγγελίες, οι υπόλοιποι μαθητές αποβιβάστηκαν κανονικά όταν το λεωφορείο έφτασε στο σχολείο. Τα δύο νήπια, τα οποία φέρεται να βρίσκονταν στις πίσω θέσεις, παρέμειναν μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

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«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας στο zarpanews.gr και συμπληρώνει: «τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».

Μια ακόμη μητέρα στάθηκε στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα του περιστατικού, σημειώνοντας:

«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» διερωτήθηκε μια ακόμη γονέας.

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Η απάντηση του ΚΤΕΛ

«Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες, 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ», που εκτελεί καθημερινά δρομολόγιο προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας των Χανίων, η Εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω: Από την πρώτη στιγμή που η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» ενημερώθηκε για το περιστατικό άμεσα ο πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού όχι μόνο από τα καθήκοντά της αλλά γενικότερα από την «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ».

Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό καθ’ αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της -που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρείας-αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της Εταιρείας μας.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών».

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